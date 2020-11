Sejm zdecydował, że 6 grudnia będzie dodatkową niedzielą handlową. Oznacza to, że nie podczas dwóch, ale podczas trzech niedziel przed świętami Bożego Narodzenia zrobimy zakupy. Jednak jutro, 29 listopada, zakupów jeszcze nie zrobimy.

Zapis o dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu znalazł się w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowela została przyjęta przez Sejm w piątek.

Oznacza to, że w grudniu będą prawdopodobnie nie dwie, ale trzy niedziele handlowe. Wcześniej planowane były one na 13 i 20 grudnia, ale wiele wskazuje na to, że zakupy zrobimy również 6 grudnia. Przyczyną takiej decyzji jest chęć rozłożenia zakupów w okresie przedświątecznym tak, by jak najmniej ludzi przebywało w jednym momencie w sklepach i galeriach handlowych.

Jednak w najbliższą niedzielę 29 listopada zakupów jeszcze nie zrobimy. Będzie to ostatnia niedziela niehandlowa przed świętami Bożego Narodzenia. Zakupy będzie można tego dnia zrobić jedynie w tych sklepach, w których za ladą staną właściciele.

Źr.: gov.pl