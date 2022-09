Pigułki „dzień po” (inaczej zwane także tabletkami „dzień po”) to preparaty zaliczane do metod antykoncepcji awaryjnej. Zawierają one jedną z dwóch substancji — syntetyczny hormon lewonorgestrel lub octan uliprystalu. Czy tabletka „dzień po” jest skuteczna? Od czego to zależy? I jak wygląda kwestia z bezpieczeństwem? Odpowiadamy na te pytania.

Pigułki „dzień po” — co warto o nich wiedzieć?

Pigułki „dzień po” przyjmuje się po to, aby zapobiec niechcianej ciąży, np. po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub kiedy dotychczas stosowana metoda antykoncepcji zawiodła (np. doszło do pęknięcia prezerwatywy). Antykoncepcja awaryjna bazuje najczęściej na dwóch rodzajach substancji, które wpływają na warunki panujące w kobiecych narządach rodnych, uniemożliwiając zapłodnienie. Są to: syntetyczny hormon lewonorgestrel lub substancja czynna — octan uliprystalu.

Pigułki „dzień po” — gdzie można je kupić?

W sytuacji, gdy potrzebna jest pilnie 1 tabletka „dzień po”, należy udać się do lekarza, ponieważ w Polsce tego typu preparaty są wydawane wyłącznie za okazaniem recepty. Receptę może wypisać lekarz dowolnej specjalności, nie tylko ginekolog, można ją uzyskać zarówno podczas wizyty stacjonarnej w gabinecie, jak i na odległość, np. po zrealizowanej teleporadzie. Gdy nie ma możliwości, aby udać się osobiście do lekarza, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z konsultacji lekarza online, chociażby za pośrednictwem strony: https://tabletkadzienpo.pl. Jeśli pacjentka nie ma ku temu przeciwwskazań medycznych, e-recepta na tabletkę „dzień po” może zostać wydana w ciągu kilku minut.

Czy tabletka „dzień po” jest skuteczna?

To, czy tabletka „dzień po” jest skuteczna, zależy od czasu, jaki minął od odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia do przyjęcia preparatu. W przypadku pigułek z lewonorgestrelem skuteczność jest największa w ciągu 72 godzin (3 dni), wynosi ona 84%. Natomiast jeśli chodzi o tabletki zawierające octan uliprystalu ich skuteczność jest wyższa, bo wynosi około 98%. Preparaty z octanem uliprystalu można przyjąć najpóźniej do 120 godzin (5 dni). Im mniej czasu pomiędzy stosunkiem płciowym i zażyciem preparatu, tym większe są szanse, że nie dojdzie do zapłodnienia. Natomiast jeśli w ciągu 3 godzin po przyjęciu leku u kobiety wystąpiły wymioty, należy zażyć jeszcze jedną tabletkę, ponieważ poprzednio przyjęta mogła nie zadziałać.

Czy 1 tabletka „dzień po” może zaszkodzić?

1 tabletka „dzień po”, przyjęta w sytuacji awaryjnej i zgodnie z zaleceniami lekarza, nie powinna zaszkodzić kobiecie, chyba że zaistniały czynniki dodatkowe, takie jak np. przeciwwskazania do stosowania preparatu. Pigułki nie są wskazane, gdy stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników (np. lewonorgestrel lub octan uliprystalu). Nie zaleca się ich przyjmowania również w stanach takich jak ciąża czy karmienie piersią (chyba że kobieta będąca w okresie laktacji zaprzestanie na pewien czas karmienia piersią) oraz przed wystąpieniem pierwszej miesiączki.

Inne przeciwwskazania do stosowania tabletek „po” to:

ciężka astma (niekontrolowana pomimo odpowiednio dobranej terapii i przestrzegania zaleceń),

przebyta ciąża pozamaciczna (nieprawidłowa ciąża, w której komórka jajowa zagnieżdża się poza macicą),

zaburzenia czynności wątroby (np. w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby),

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,

zapalenie jajowodów,

zdiagnozowane choroby jelit, które wpływają negatywnie na wchłanianie leków, np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub celiakia,

zdiagnozowany nowotwór hormonozależny (czyli taki, w którym czynnikiem pobudzającym komórki do podziału i wzrostu są hormony, np. żeńskie hormony płciowe).

Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że pigułki „dzień po” mogą dawać tak jak każde inne leki, pewne działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne antykoncepcji awaryjnej to np.:

bolesne miesiączkowanie,

ból głowy,

ból podbrzusza,

dyskomfort w brzuchu,

krwawienia śródcykliczne,

mdłości,

tkliwość piersi,

wymioty,

zawroty głowy,

zmęczenie.

