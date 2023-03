Kredyt hipoteczny to jeden bardziej uzasadnionych produktów kredytowych, który w praktyce umożliwia i przybliża nas do spełnienia ogromnego marzenia – zakupu własnego mieszkania lub domu. Jednak jest to także zobowiązanie spłacane latami. Dlatego z biegiem czasu i poprawą naszych finansów możemy pokusić się o metodyczne nadpłacanie naszego kredytu. Czy istnieje możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu i czy jest to w ogóle rozwiązanie opłacalne?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy jest możliwa?

Nadpłata kredytowa to sposób na to, by nieco wcześniej uwolnić się od zobowiązania ciążącego nam w miesięcznym budżecie i wywołującego brak komfortu, który zwykle odzyskujemy po spłacie zobowiązań finansowych. Z tego też powodu bardzo często pada pytanie o możliwość nadpłaty kredytu hipotecznego.

Na szczęście ten obszar rynku kredytowego został uporządkowany prawnie i dzisiaj każdy bank zezwala kredytobiorcom na wcześniejszą spłatę zobowiązania hipotecznego. Taka nadpłata to nic innego jak zwrot wartości kapitału kredytu, który zmniejsza dług i skraca okres kredytowania.

Zgodnie z prawem każdy bank musi zaakceptować chęć nadpłaty kredytu hipotecznego, a my, jako klienci nie mamy żadnego przymusu, żeby dokonywać takich dodatkowych wpłat na poczet naszego zobowiązania. Czy jest to działanie opłacalne pod kątem finansowym dla nas? Przekonajmy się.

Kiedy nadpłata kredytu hipotecznego będzie opłacalna? Sprawdźmy różne warianty

W jakiej sytuacji opłaca się nadpłacić kredyt hipoteczny? To pytanie, które w dużej mierze zależy od podstawowych parametrów naszego kredytu hipotecznego. Przede wszystkim pod uwagę musimy wziąć rodzaj oprocentowania, jaki obowiązuje w naszej umowie. Czy kredyt był udzielony na zasadzie oprocentowania zmiennego, czy stałego? To kwestia najistotniejsza. Nie bez znaczenia jest także okres, jaki minął od uzyskania finansowania.

Na początku zajmijmy się najpopularniejszym wariantem kredytu, jakim jest kredyt hipoteczny o zmiennej stopie oprocentowania. W tym przypadku nowelizacja prawa z 2017 roku całkowicie wyeliminowała możliwość pobierania przez bank opłaty za nadpłatę kredytu pod warunkiem, że okres trwania umowy przekroczył już 36 miesięcy. Jeśli więc spłacamy kredyt ponad 3 lata, to każda nadpłata kredytu hipotecznego będzie opłacalnym dla nas przedsięwzięciem. A co z osobami, które kredyt otrzymały nie tak dawno? W tym przypadku bank może pobrać prowizję od nadpłaty, która jednak nie przekracza 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego. W tym więc scenariuszu musimy przeliczyć, czy dodatkowy koszt w postaci maksymalnie 3% wartości wpłaty nie przechyli szali na korzyść wstrzymania się od nadpłaty. Wniosek? Jeśli chcemy nadpłacić kredyt hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, warto poczekać 3 lata do momentu, kiedy wszelkie nadpłaty będą zwolnione z opłat.

Przejdźmy teraz do drugiego wariantu, jakim są kredyty o stałym oprocentowaniu. W tym przypadku wzrost stopy procentowej nie wpłynie na ratę naszego zobowiązania. Z jednej strony to dobra wiadomość dla kredytobiorców, z drugiej jednak w przypadku takich kredytów hipotecznych, banki mają prawo do pobierania prowizji od nadpłat przez cały okres kredytowania. Może się więc okazać, że w dobie wysokich stóp zwrotów z produktów depozytowych, nadpłata takiego kredytu hipotecznego będzie nieoptymalnym rozwiązaniem. Jeśli kredyt hipoteczny nie jest dla nas najtańszym na rynku pieniądzem, warto wstrzymać się z nadpłacaniem i ulokować te pieniądze na lokacie, która oferuje lepsze warunki.

Nadpłaciłem kredyt hipoteczny – czy moja rata będzie niższa?

To pytanie, które bardzo często zadają osoby zainteresowane obniżką raty miesięcznej wskutek wykonania nadpłaty. Jak taka nadpłata działa w praktyce i na które parametry naszego zobowiązania wpływa?

Podobnie jak w przypadku wielu ofert na rynku, tak również nadpłata kredytu hipotecznego takiego, jak dostępny pod adresem https://www.citibank.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny/ zapewnia kredytobiorcy szereg korzyści finansowych. Jakich dokładnie? Do najważniejszych pozytywnych konsekwencji nadpłaty kredytu zaliczyć możemy:

skrócenie okresu kredytowania

obniżenie miesięcznej raty za kredyt hipoteczny

Banki najczęściej oferują nam wybór jednego z tych dwóch wariantów. Co zatem będzie dla nas bardziej opłacalne – zmniejszenie raty czy skrócenie czasu spłaty? To bardzo często zależy od naszej sytuacji i indywidualnych parametrów umowy kredytowej, dlatego dokładne obliczenia warto wykonać z pomocą kalkulatora nadpłaty kredytu.

W przypadku wyboru skrócenia okresu kredytowania musimy pamiętać o jednej, istotnej kwestii. Nadpłata kredytu obejmuje jedynie kapitał, który realnie wykorzystujemy podczas zakupu domu czy mieszkania. Jeśli zatem wartość nadpłaty przewyższy część kapitałową ostatniej raty, ta zostanie anulowana, wraz z potencjalnymi odsetkami, które przyszłoby nam zapłacić. W takiej sytuacji każda nadpłata zmniejsza wartość ostatniej raty, która przypada zgodnie z harmonogramem. A zatem najbliższe płatności za kredyt pozostają bez zmian, a my możemy cieszyć się z powodu szybszego uwolnienia się od kredytu.

Drugie rozwiązanie, czyli zmniejszenie wartości miesięcznej raty to propozycja dla klientów, którzy w dużym stopniu odczuwają ciężar tego zobowiązania w miesięcznym budżecie. Okazjonalne nadpłaty kredytu pozwolą na metodyczne, drobne obniżki w miesięcznej racie, co wprawdzie nie skraca okresu kredytowania, ale sprawia, że sam w sobie kredyt jest lżejszy do obsługi.

Jak nadpłacić kredyt hipoteczny?

Czy nadpłata kredytu hipotecznego wiąże się z dodatkowymi formalnościami, których musimy dopilnować? W żadnym wypadku. Zdecydowana większość banków zapewnia nam dostęp do bankowości internetowej, z poziomu której dowolnie możemy zarządzać każdym produktem bankowym, w tym naszym kredytem hipotecznym.

A zatem nasze działanie w praktyce ogranicza się do internetowego zlecenia zapłaty określonej kwoty tytułem częściowej spłaty kredytu hipotecznego. System samodzielnie naliczy wartość prowizji, jeśli taka wystąpi i już po chwili będziemy mogli cieszyć się mniejszą całkowitą kwotą do spłaty.

Czy warto spłacać kredyt hipoteczny? Z pewnością jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie czują się komfortowo z perspektywą wielu lat regulowania miesięcznego zobowiązania z tytułu raty. Jeśli co jakiś czas dysponujemy nadwyżkami finansowymi, to właśnie nadpłata kredytu hipotecznego bardzo często okazuje się najlepszym, nie tylko pod względem psychologicznym, ale przede wszystkim finansowym rozwiązaniem. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią kredyty nowe oraz te, które bazują na stałej stopie procentowej. W tym przypadku warto upewnić się, że naliczana prowizja nie sprawi przypadkiem, że pieniądze te mogą być przez nas ulokowane na produkcie depozytowym, który w dłuższym okresie przyniesie nam większe korzyści, niż potencjalna oszczędność wynikająca z nadpłaty.

RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Przyznanie oraz wysokość kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji – kredytu Mieszkaniowego i Pożyczki Hipotecznej dostępnej na stronie citibank.pl/dokumenty/. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta może powtarzać się w przyszłości. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów grupy Citigroup Inc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,07% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 400 000 zł, oprocentowanie zmienne 8.71%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 6.92% oraz marża 1.79%. Całkowity koszt kredytu 583 932 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 583 313 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 984 532 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 3 278 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 15.03.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym, zabezpieczonego hipoteką wynosi 8.79% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 480 000 zł, oprocentowanie stałe 8.45%. Całkowity koszt kredytu 675 298 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 674 679 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5 000 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 155 898 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 4 111 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 27.01.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość raty w okresie stałego oprocentowania może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego do wyliczeń wysokości oprocentowania zmiennego. Oprocentowanie zmienne niesie ze sobą ryzyko znacznego wzrostu stopy oprocentowania kredytu.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

