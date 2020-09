Wygląda na to, że politycy Zjednoczonej Prawicy są coraz bliżej zażegnania wewnętrznego kryzysu. Media informują o postępie w rozmowach oraz wejściu do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Michał Dworczyk na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia stwierdził, że koalicja jest na „ostatniej prostej negocjacji”.

Wiele wskazuje na to, że trwający od kilku tygodni kryzys w Zjednoczonej Prawicy uda się zażegnać. Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wprost stwierdził, że porozumienie jest już bardzo blisko. „Jesteśmy na ostatniej prostej negocjacji. Wydaje się, że porozumienie jest już bardzo blisko. Co do jego ostatecznego kształtu decyzję podejmie ścisłe kierownictwo partii” – powiedział.

Jak informują media, do rządu ma wejść Jarosław Kaczyński. Według informacji ze źródeł zbliżonych do rządu, prezes PiS miałby zostać wicepremierem i szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa. Ze swojego stanowiska miałby nadzorować trzy resorty: sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Michał Dworczyk w rozmowie z Polskim Radiem wskazał, że wejście Kaczyńskiego do rządu byłoby dobre. „Cieszyłbym się z takiego rozwiązania. Obecność prezesa miałaby charakter stabilizujący i wtedy można byłoby liczyć na większą refleksję naszych koalicjantów” – powiedział.

Korzyści z wejścia prezesa PiS do rządu byłoby jednak więcej. Szef Kancelarii Premiera wskazał też na „stworzenie nadzoru w serze bezpieczeństwa, na co wskazywały wszelkiego rodzaju ćwiczenia NATO”. Ponadto Michał Dworczyk zauważył na korzyści ze współpracy Jarosława Kaczyńskiego z premierem. „Jestem przekonany, że rządowa współpraca prezesa z premierem wytworzyłaby bardzo pozytywną synergię. Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim dobrze ze sobą współdziałają i się lubią” – powiedział.

Źr.: Polskie Radio, TVP Info