Kuria Sosnowiecka wydała kolejny komunikat. Chodzi o skandal na tle seksualnym, do którego doszło w parafii w Dąbrowie Górniczej. Chodzi o księdza Tomasza Z., który w swoim mieszkaniu zorganizował imprezę z udziałem męskiej prostytutki.

– Fakty ustalone przez Komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia – czytamy we wstępie oświadczenia wydanego przez diecezję sosnowiecką.

– Zdarzenie stało się powodem wielkiego zgorszenia dla wiernych i słusznego oburzenia opinii publicznej. Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego – tłumaczą przedstawiciele kościelnej instytucji.

Okazuje się również, że Biskup Sosnowiecki podjął konkretne działania ws. księdza Tomasza Z. Duchowny może mieć teraz gigantyczne problemy i z pewnością nie uniknie odpowiedzialności.

Dąbrowa Górnicza. Kuria sosnowiecka z konkretną decyzją

– Biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, Biskup Sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego – napisano w oświadczeniu.

Wiadomo również, że sprawa zostanie przekazana prawnikom spoza Diecezji Sosnowieckiej. Po zakończeniu ich działań procesowych prawnicy przekażą wszystkie akta sprawy do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję wobec ks. Tomasza Z.

– Kuria Diecezjalna w Sosnowcu oświadcza, że rzetelnie i niezwłocznie poinformuje wiernych i opinię publiczną o wszystkich kolejnych decyzjach podjętych w sprawie – napisano w podsumowaniu. Całe oświadczenie TUTAJ.

