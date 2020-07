Damian Ukeje to zwycięzca pierwszej edycji programu „The Voice of Poland”. W ostatnim czasie rzadziej udzielał się w mediach. Teraz wyjaśnił, że powodem jego nieobecności była walka z koronawirusem oraz przebyta operacja.

Damian Ukeje dał się poznać szerszej publiczności dzięki zwycięstwu w pierwszej edycji programu „The Voice of Poland”. Wokalista trafił wówczas do drużyny Nergala i dzięki wygranej podpisał kontrakt z Universal Music Polska. Do tej pory jej nakładem wydał dwa albumy.

W ostatnim czasie wokalista rzadziej pojawiał się w mediach, spadła także jego aktywność w mediach społecznościowych. Okazuje się, że powodem są problemy zdrowotne. Damian Ukeje nie tylko chorował na koronawirusa, ale również przeszedł zabieg na strunach głosowych.

O swojej sytuacji wokalista opowiedział krótko w mediach społecznościowych. „Wiedzcie, że coś się dzieje. Troszkę milczałem przez powodów kilka. Od przebytego Covida po operację strun głosowych. Wciąż wracam do siebie, niemniej piosenki w większości popisane więc już niedługo będziemy się chwalić” – napisał na Facebooku.

Czytaj także: Ponad 40 tys. przypadków koronawirusa w Polsce! Dziś najwięcej w Małopolsce

Źr.: Facebook/Damian Ukeje