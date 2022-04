Dziennikarz Kevin Rothrock opublikował na swoim Twitterze niespodziewaną informację. Zawiera ona dane z „zamkniętej odprawy” rosyjskiego resortu obrony.

Jaka jest prawdziwa liczba rosyjskich żołnierzy, którzy polegli podczas wojny na Ukrainie? Jak dotąd te szacunki były mocno rozbieżne. Ukraińcy podawali bowiem, że zginęło ponad 20 tysięcy Rosjan, podczas gdy przedstawiciele Putina informowali, że poległych było znacznie mniej.

Teraz pojawiły się jednak nowe doniesienia, które na Twitterze podał dziennikarz Kevin Rothrock. Powołuje się on na wpis prokremlowskiego medium „Readovka” w serwisie vKontakte. Opisywano w nim wnioski z „zamkniętej odprawy” rosyjskiego MON. Co ciekawe, po jakimś czasie wpis zniknął.

– W usuniętym już poście na VK prokremlowskie medium Readovka twierdzi, że rosyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło na „zamkniętej odprawie”, że straciło 13 414 żołnierzy na Ukrainie plus kolejne 7 000 zaginionych. 116 marynarzy zginęło na pokładzie Moskwy, a ponad 100 wciąż zaginęło – napisał Rothrock.

Dziennikarz dodaje, że zarchiwizowany post nadal dostępny jest w sieci. Wystarczy jedynie skorzystać ze specjalnej witryny internetowej, która umożliwia odnalezienie starych stron internetowych oraz znajdujących się na nich artykułów.

