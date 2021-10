Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” odniósł się do obecnych cen paliw na stacjach benzynowych. Wskazał, że polski rząd zrobił wszystko, by były one jednymi z najniższych w Europie. Poinformował również, dlaczego nie jest możliwe zmniejszenie akcyzy.

Od dłuższego czasu na stacjach benzynowych ceny paliw biją rekordy. Zarówno za benzynę, jak i olej napędowy, trzeba zapłacić już średnio niemal 6 złotych za litr. Cena autogazu z kolei dawno przekroczyła 3 złote za litr. Na razie nie widać prognoz wskazujących na to, by tendencja miała się zmienić.

W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” do sprawy odniósł się Daniel Obajtek. Prezes PKN Orlen poinformował, że na ceny paliw wpływ ma wiele czynników niezależnych od polskiego rządu. Są to między innymi kurs dolara, wartość baryłki czy decyzje Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. „W normalnych warunkach letni okres największego zużycia paliw powinniśmy mieć już za sobą, ale widzimy, że obecnie się przedłuża – to efekt odbicia rynków po pandemii” – powiedział.

Zdaniem Daniela Obajtka, w najbliższym czasie powinniśmy zaobserwować stabilizację w cenach paliw. Podkreślił on, że w Polsce „zrobiono wszystko, aby ceny były jednymi z najniższych w Europie”. „Gdyby nie działania polskiego rządu walczącego z mafiami paliwowymi i optymalizacje podejmowane przez Orlen, to ceny już dawno przekroczyłyby 7 zł za litr” – mówił.

Prezes PKN Orlen odniósł się także do pomysłu obniżenia akcyzy. 10 lat temu takie rozwiązanie rządzącej wówczas koalicji PO-PSL przedstawiał Jarosław Kaczyński. Obajtek zaznaczył jednak, że taka decyzja byłaby niezgodna z prawem unijnym. „Często wskazuje się na to rozwiązanie, jakby miało być cudownym lekarstwem. Trzeba jednak wiedzieć, że w Polsce już teraz jest najniższa akcyza, jaka może być” – powiedział. „Gdyby to zrobiono, podniosłoby się larum, że Polska nie przestrzega unijnego prawa” – dodał.

Żr.: Dziennik Gazeta Prawna