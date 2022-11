Mecz Argentyny z Meksykiem dostarczył emocji nie tylko na stadionie. Gorąco było też na trybunach, o czym świadczy jedno z nagrań dostępnych w sieci. Kibice… pobili się między sobą.

Argentyna pokonała Meksyk 2-0 i nadal pozostaje w grze o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Bramki zdobywali Messi oraz Fernandez, dzięki czemu Albicelestes zanotowali pierwsze trzy punkty podczas tegorocznego mundialu.

Na boisku było gorąco, a zawodnicy wzajemnie się nie oszczędzali. Okazuje się, że równie wysoka temperatura panowała także na trybunach stadionu. Do sieci trafiło nagranie, które świadczy o tym, że kibicom trudno było powstrzymać emocje.

Czytaj także: Zapytali trenera Argentyny o mecz z Polską. Nagle zmienił ton. „Nie!”

Na dostępnym w internecie nagraniu widać, jak jeden z argentyńskich kibiców po prostu rzuca się na Meksykanina. W pewnym momencie dołączają do niego inni fani, a na trybunach zaczyna się ogromna awantura. Kibice biją się na ziemi, a dookoła nich okładają się pozostali.

Nie wiadomo, co było przyczyną bijatyki na trybunach. Wiele jednak wskazuje na to, że doszło do wymiany słownej pomiędzy kibicami, która ostatecznie zakończyła się rękoczynami.

Czytaj także: Tak Szpakowski i Mila zareagowali na obronę karnego! „K**wa mówiłem!” [WIDEO]