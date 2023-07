Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie mienia. Ze wstępnych okoliczności wynika, że agresywny mężczyzna kopał siedzenia, krzyczał w tramwaju, w końcu wybił szklane drzwi do kabiny motorniczego. 30-latek trafił do wolskiej komendy.

Przed godziną 23 policjanci z wolskiej patrolówki otrzymali zgłoszenie w sprawie awanturującego się i agresywnego pasażera w tramwaju. Ze wstępnych informacji wynikało, że mężczyzna wybił szybę w drzwiach prowadzących do kabiny motorniczego. Wcześniej kopał siedzenia i krzyczał.

W tramwaju nie było już innych pasażerów. Motorniczy od razu skierował tramwaj do zajezdni, gdzie czekali na agresywnego mężczyznę funkcjonariusze.

Na miejscu 30-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Łączne straty oszacowano na kwotę niemalże siedmiu tysięcy złotych. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut za uszkodzenie mienia. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja