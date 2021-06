Danuta Holecka nie pojawia się w „Wiadomościach” TVP od końca kwietnia. Nieobecność prezenterki miała się zakończyć w czerwcu, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że powrót w tym miesiącu stoi pod znakiem zapytania. Niepokojące informacje przedstawił portal branżowy wirtualnemedia.pl.

Danuta Holecka jest związana z TVP od 30 lat. Prezenterka aż do 2010 roku prowadziła główne i poranne wydania „Wiadomości”. Jesienią tego roku została zwolniona i powróciła do pracy dopiero w styczniu 2016 roku. Od maja 2019 roku jest szefową głównego programu informacyjnego TVP.

Widzowie „Wiadomości” mogli w ostatnim czasie zauważyć brak Holeckiej. Media jeszcze w maju informowały, że prezenterka nie pojawia się na antenie, ponieważ wykorzystuje zaległy i bieżący urlop. Docelowo Holecka miała wrócić na antenę około połowy czerwca.

Danuta Holecka nie prowadzi „Wiadomości” od ponad miesiąca. Chodzi o jej stan zdrowia?

Serwis Wirtualnemedia.pl donosi jednak, że nieobecność dziennikarki może się przedłużyć. – Nie wiadomo, czy będzie prowadzić program w tym miesiącu. W czerwcu nie ma jej na grafiku – powiedział anonimowo jeden z dziennikarzy „Wiadomości”.

Informator przekazał również niepokojącą wiadomość odsłaniającą powody absencji. – Nieobecność Holeckiej jest związana z powodami zdrowotnymi, nie kadrowymi – podkreślił.

Holecka wróci do pracy, jeśli tylko pozwoli jej na to stan zdrowia. Do tego czasu będą ją zastępować pozostali prowadzący: Edyta Lewandowska i Michał Adamczyk. Portal wirtualnemedia.pl informuje, że dziennikarze nie chcą komentować doniesień o zdrowiu prezenterki.