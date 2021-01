Wywiad, który z Jackiem Kurskim dla TVP przeprowadziła Danuta Holecka odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Co ciekawe, nie tylko ze względu na wypowiedzi prezesa Telewizji Publicznej, ale i… nietypowe miny dziennikarki.

Wywiad Jacka Kurskiego odbił się szerokim echem w mediach. Prezes TVP opowiadał w nim m.in. o planach Telewizji Publicznej na przyszły rok, komentował też sylwestrowego wydarzenie organizowane przez jego stację. Podczas rozmowy z Danutą Holecką stwierdził, że krytyczne komentarze oceniające Sylwestra Marzeń to nic innego, jak zawiść. – Ten hejt wynika z zawiści ludzi, którzy nie mogą zdzierżyć tego, że TVP ma najlepszego Sylwestra – powiedział Jacek Kurski. Więcej TUTAJ.

Fragmenty rozmowy Kurskiego z Holecką błyskawicznie obiegły internet, a niektóre zachowania dziennikarki nie umknęły uwadze jak zwykle czujnych internautów. Ci dostrzegli m.in. zabawne miny, które robiła prowadząca „Wiadomości TVP”.

Miało to miejsce w momencie, gdy Holecka dopytywała Kurskiego o to, czy w TVP nadal emitowane będą rosyjskie seriale. „Niektórzy pytają, czy rosyjskie seriale też będą?” – zapytała dziennikarka kilkukrotnie unosząc do góry brwi.

Danuta Holecka rozbawiła internautów. Chodzi o jej miny

Wspomniany fragment rozmowy został wycięty przez internautę, a następnie opublikowany na Twitterze. „CO TO ****** BYŁO? XD” – zapytał użytkownik Twittera.

CO TO ****** BYŁO? XD pic.twitter.com/Ln61UFV72u — Oglądam"Wiadomości", bo nie stać mnie na dopalacze (@OgladamD) January 1, 2021

Opublikowany wycinek rozmowy rozbawił internautów. Pod wpisem zaroiło się od prześmiewczych komentarzy.

Żeby w 2021 roku każda żona, narzeczona i dziewczyna patrzyła na Was w taki sposób. Oto życzę ja noworocznie! — Marta Smolańska (@MSmolanska) January 1, 2021