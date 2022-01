Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapowiedział, że od 27 stycznia w aptekach mają pojawić się darmowe testy antygenowe na obecność COVID-19. Aby z nich skorzystać, konieczne będzie wypełnienie formularza – albo w formie online, albo w aptece.

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski zareagowali na dzisiejszy rekord pandemii. Podczas konferencji prasowej poinformowali, że piąta fala stała się faktem i czekają nas kolejne wzrosty. Pesymistyczne scenariusze mówią nawet o 140 tysiącach zakażeń dziennie. Z kolei minister zdrowia mówił, że już jutro w raporcie pojawi się prawdopodobnie informacja o ponad 40 tysiącach zakażeń.

Szef rządu podkreślił, że obecna sytuacja znacząco różni się od tych, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. „Omikron jest dużo bardziej zaraźliwy niż poprzednie wersje. Mamy rekordy zakażeń i zupełnie nową sytuację” – mówił. „Wszystkie kraje dotknięte tą mutacją notują rekordowe fale. Nie chcę spekulować, czy u nas będzie to 50 czy 100 tysięcy dziennie. Będzie to bardzo dużo i musimy się na to przygotować” – dodał.

Jedną ze zmian ma być dostępność testów. Już od 27 stycznia darmowe testy antygenowe na obecność COVID-19 dostępne mają być w aptekach. Aby z nich skorzystać, konieczne będzie wypełnienie formularza online lub w placówce. Każda osoba, która to zrobi, będzie mogła za darmo przetestować się na obecność koronawirusa.

Żr.: Twitter/Kancelaria Premiera