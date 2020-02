W wielu 29 lat zmarł Dawid Krupej, społecznik, artysta oraz gdański radny Prawa i Sprawiedliwości. O jego śmierci poinformowała siostra. Informację potwierdziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dawid Krupej był śpiewakiem operowym. Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz był doktorantem nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Gdańskiego. Krupej udzielał się także społecznie i politycznie. Jesienią 2018 roku wywalczył mandat radnego w Gdańsku. W trakcie urzędowania działał w Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska.

Informację o śmierci 29-latka podała jego siostra. „Ten post kieruję do serdecznych przyjaciół i znajomych mojego kochanego braciszka, mimo iż staram się zachować cząstkę prywatności, uważam, że fb to najszybszy sposób, by was poinformować, że Dawid Krupej, mój braciszek, odszedł dzisiaj od nas” – poinformowała.

Na wiadomość o śmierci zareagował wiceminister kultury Jarosław Sellin. „Dawidzie, wszystkim nam będzie Ciebie brakowało. Świeć Panie nad jego duszą” – napisał polityk na Facebooku. Komunikat w tej sprawie wydał również cały resort kultury.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci Dawida Krupeja. Współpracował z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radny miasta Gdańska, zaangażowany społecznik, artysta. Miał 29 lat. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczuciahttps://t.co/uMRAvi4Icj — Ministerstwo Kultury (@MKiDN_GOV_PL) February 22, 2020

Kondolencje złożyła także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. „Odszedł gdański radny Dawid Krupej. Był człowiekiem oddanym Miasto Gdańsk, a zwłaszcza jego kulturze – sam wywodził się z tego środowiska i dobrze je znał” – przypomina.

„Pełen energii, zawsze skłonny do merytorycznej dyskusji, obdarzony pięknym głosem i ciepłem. Myślami jestem z rodziną i bliskimi, której składam wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju” – podkreśliła prezydent Gdańska.

Źródło: Facebook, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego