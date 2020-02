Dawid Kubacki był zadowolony po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Sapporo. Polak, który zakończył fantastyczną serię dziesięciu konkursów z rzędu na podium stwierdził, że z Japonii wyjedzie z uśmiechem na ustach.

Dawid Kubacki weekend w Japonii może zaliczyć do udanych. Najpierw wygrał kwalifikacje, a następnie zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie indywidualnym, osiągając tym samym znakomity rezultat dziesięciu zawodów z rzędu na podium. W niedzielę było już trochę słabiej, Polak w drugiej serii skoczył słabiej i ostatecznie zajął szóste miejsce.

Mimo to, Kubacki nie krył zadowolenia po weekendzie w Sapporo. „Nie było źle. Trochę brakło szczęścia w drugiej serii, tak mi się wydaje, i byłoby fajnie. Ogólnie jest spoko, wyjazd do Japonii można podsumować bardzo pozytywnie. I dobre skoki i całkiem fajne miejsca. Z uśmiechem na ustach stąd wyjadę” – powiedział na antenie TVP Sport.

Kubacki po raz kolejny docenił również polskich kibiców, którzy nie zawiedli nawet w Japonii. „Polscy kibice, którzy tutaj przychodzą nas dopingować, to jest bardzo przyjemne. Część jest na emigracji, ale są i tacy, którzy za nami tu przyjeżdżają, co jest dość szalone. Jak najbardziej, wielkie podziękowania dla nich, że im się chce. To jest coś, co powoduje, że nam też się chce” – mówił.

Źr.: TVP Sport