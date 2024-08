Wciąż wybrzmiewają echa szokujących słów Dmytro Kułeby, szefa ukraińskiego MSZ na temat Rzezi Wołyńskiej. Teraz głos w tej sprawie zabrał prezydent jednego z polskich miast. Nieprzypadkowo.

Słowa Kułeby padły podczas rozmowy z Radosławem Sikorskim w trakcie eventu Koalicji Obywatelskiej – Campus Polska. W pewnym momencie, ktoś z publiczności zapytał o możliwość ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńśkiej. Wówczas Kułeba zdecydował się na dość szokującą wypowiedź.

– Czy zdajesz sobie sprawę z operacji Wisła i roli Olsztyna w tej operacji? Czy zdaje sobie pani sprawę, czym była operacja Wisła? Wie pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać w Olsztynie. Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko, wypominać sobie złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom – powiedział.

Te słowa momentalnie wywołały szeroki odzew. Mocny wpis w tej sprawie zamieścił prezydent Chełma, Jakub Banaszek. To miasto nieprzypadkowe, ponieważ to tam ma powstać Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. – Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą – Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy w obecności Ministra Radosława Sikorskiego powiedział najbardziej skandaliczne i szokujące słowa, które słyszałem z ust ukraińskich polityków. Nie skłamię, jeśli powiem, że zdeprecjonował Rzeź Wołyńska, zbagatelizował nasz ból, pamięć pomordowanych, którzy leżą w bezimiennych dołach. Dla niego wyższą krzywdą jest Akcja Wisła, a generalnie to Lubelskie, Małopolska i Podarpackie były ukraińskimi terytoriami – napisał Banaszek.

Rząd KO blokuje budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Jakub Banaszek pyta

Na tym jednak nie koniec. Banaszek niedługo po tym zamieścił kolejny wpis, tym razem w serwisie społecznościowym „X”. Odniósł się w nim do blokady, jaką zastosował rząd Koalicji Obywatelskiej wobec Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Przedsięwzięcie realizowane od 2020 roku zostało zablokowane przez ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Bartłomieja Sienkiewicza. Wypowiedział on umowę na współprowadzenie instytucji, która została zawarta jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego.

– „Upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu jest przedwczesne i nieprzemyślane. ” Te słowa w imieniu obecnego Rządu napisał Minister Kultury, argumentując tym zabranie środków na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Idea budowy Muzeum jest przedwczesna i nieprzemyślana. Czy w obliczu skandalicznych słów szefa ukraińskiego MSZ, obecny Rząd może ponownie i uczciwie przeanalizować sprawę budowy Muzeum? – napisał Jakub Banaszek na swoim profilu społecznościowym.

— Jakub Banaszek (@Jakub_Banaszek) August 31, 2024

