Daria Domaradzka-Guzik, ekspertka od mowy ciała, postanowiła przeanalizować gestykulację Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Na jej wpis zareagował dziennikarz Patryk Słowik, który postanowił jej coś przypomnieć.

Debata z udziałem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego podczas Campus Polska jest dziś szeroko komentowana w mediach. Pochylić się nad nią postanowiła również Daria Domardzka-Guzik, czyli ekspertka od mowy ciała. Zamieściła na Twitterze wpis, w którym pokusiła się o analizę gestów i mimiki polityków.

Domardzka-Guzik zamieściła zdjęcia, na których widać zarówno Tuska, jak i Trzaskowskiego. Obaj są mocno wyluzowani. Na dwóch fotografiach Rafał Trzaskowski gładzi swoją brodę. „Utrzymany kontakt wzrokowy z rozmówcą i publicznością, mikroekspresje radości, spokojne tempo mówienia, uniesione kąciki ust i swobodna postawa mogą wysyłać sygnały spokoju, opanowania, otwartości i atencji” – napisała ekspertka.

Utrzymany kontakt wzrokowy z rozmówcą i publicznością, mikroekspresje radości, spokojne tempo mówienia, uniesione kąciki ust i swobodna postawa ↔️ mogą wysyłać sygnały spokoju, opanowania, otwartości i atencji 👍 #MowaCiałaRules pic.twitter.com/D6R6wyyd4M — DariaDomaradzkaGuzik (@domaradzkaguzik) August 27, 2021

Na wpis Domaradzkiej-Guzik zareagował dziennikarz serwisu Wirtualna Polska Patryk Słowik. Postanowił przypomnieć jej jedną z wcześniejszych analiz. Wówczas ekspertka pochyliła się nad mową ciała ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, który – co istotne – podobnie jak Rafał Trzaskowski gładził się po brodzie.

„Wszelkiego rodzaju dotykanie twarzy, gładzenie brody, pocieranie, masowanie, skubanie to częste (nieświadome) zachowania uspokajające, opanowujące emocje, pojawiające się w stanach dużego napięcia, podenerwowania, stresu” – pisała wówczas ekspertka od mowy ciała.

FYI @Albert301271 @SimonTemplarTS Wszelkiego rodzaju dotykanie twarzy, gładzenie brody, pocieranie, masowanie, skubanie ↔️ to częste (nieświadome) zachowania uspokajające, opanowujace emocje, pojawiające się w stanach dużego napięcia, poddenerwowania, stresu 😳 #MowaCiałaRules pic.twitter.com/HGcqoEOogB — DariaDomaradzkaGuzik (@domaradzkaguzik) November 24, 2020

„Jak ta analiza ma się do jednej z poprzednich? Panowie inaczej dotykają swoich bród?” – zapytał Patryk Słowik komentując wpis Domaradzkiej-Guzik na temat Tuska i Trzaskowskiego. „Chodzi o to kto dotyka brody ;) Patrz zaciśnięta pięść, która raz jest oznaką zdecydowania, pewności i przywództwa, a raz oznacza zdenerwowanie i frustrację” – skomentował Tomasz Bethke.

Chodzi o to kto dotyka brody ;) Patrz zaciśnięta pięść, która raz jest oznaką zdecydowania, pewności i przywództwa, a raz oznacza zdenerwowanie i frustrację — Tomasz Bethke (@TomaszBethke) August 28, 2021

Wcześniej wpis ekspertki od mowy ciała skomentował też dziennikarz Radia ZET, Maciej Bąk. „Analiza: to są panowie z PO więc każdy ich gest jest super. Gdyby to byli panowie z PiS to co by się nie działo ich mowa ciała byłaby fatalna” – napisał.

Analiza: to są panowie z PO więc każdy ich gest jest super. Gdyby to byli panowie z PiS to co by się nie działo ich mowa ciała byłaby fatalna. #MowaCiałaRules https://t.co/DIGyHzcZ9q — Maciej Bąk (@MaciejBk1) August 28, 2021

Domardzka-Guzik nie skomentowała tych wpisów w mediach społecznościowych.