Dominic D’Angelica został usunięty z finału programu „Top Model”. Oświadczenie w tej sprawie wydało już TVN. Teraz w mediach społecznościowych głos w sprawie zabrał sam uczestnik, który całą sytuację przedstawia w zupełnie innym świetle.

Finał tegorocznej edycji „Top Model” odbędzie się w atmosferze ogromnego skandalu. Jego sprawcą jest Dominic D’Angelica – uczestnik pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, że w 2011 roku miał on uprawiać seks oralny z osobą mającą mniej niż 16 lat. Został za to skazany na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Złamał jednak warunki zawieszenia.

Okazuje się, że Dominic D’Angelica doskonale radził sobie w polskiej edycji „Top Model”. Uczestnik doszedł do finału, w którym jednak nie wystąpi. Marcin Barcz, Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej w TVN Grupa Discovery wydał oświadczenie, w którym poinformował, że mężczyzna został usunięty z programu.

Stacja ma zbadać, jak doszło do sytuacji, w której pojawił się on wśród uczestników. „W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje” – czytamy.

Dominic D’Angelica: „Nigdy nie zostałem uznany za winnego”

Zupełnie inaczej całą sprawę przedstawia sam uczestnik. Dominic D’Angelica wydał oświadczenie w całej sprawie. „Hej, wiem, że w tej chwili dużo się dzieje. To dla mnie bardzo ciężki czas. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że myślę o was. Wiem, że jest wiele pytań. W tej chwili jestem bardzo zraniony. Dlatego w moim poście zamieściłem kilka krótkich faktów. Wkrótce, gdy poczuję się lepiej, wyślę bardziej szczegółową wiadomość. Będę silny. Wam wszystkim, którzy mnie wspierają i nadal we mnie wierzą, jestem naprawdę wdzięczny z całego serca! Kocham Was” – napisał.

Dominic D’Angelica poinformował, że nigdy nie został uznany za winnego a w areszcie przebywał w związku z zupełnie inną sprawą. „Nigdy nie zostałem uznany za winnego. Nigdy nie udało mi się dokończyć procesu w 2013 roku ponieważ dwóch sędziów było chorych i nowy sędzia nie pojawił się na rozprawie. Nie stać mnie było na rozpoczęcie nowego procesu. Z tego powodu byłem zmuszony pójść na układ na wyrok w zawieszeniu. Spędziłem 4 miesiące w areszcie prawie 2 lata później przez naruszenie wyroku w zawieszeniu kiedy broniłem moją ciocię przed jej agresywnym partnerem. Byłem w areszcie NIE w związku z oskarżeniem o wykorzystywanie seksualne. Nie jestem przestępcą ani oprawcą” – dodał.

