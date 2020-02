O. Adam Szustak, twórca popularnego kanału „Langusta na palmie” na YouTube zdradził, że w najbliższych wyborach prezydenckich zagłosuje na Szymona Hołownię. Na Twitterze postanowił odpowiedzieć na to ks. Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach.

O. Adam Szustak to z pewnością jeden z najpopularniejszych zakonników w Polsce. Dominikanin od lat prowadzi kanał „Langusta na palmie” na YouTube, który ma już ponad pół miliona widzów. Zakonnik współtworzył też portal dominikanie.pl, który sam nazywał „katolickim Netflixem”. Od dłuższego czasu organizuje też spotkania w całej Polsce.

W ostatnim odcinku Q&A na YouTube o. Szustak pytany był o kwestię Szymona Hołowni, jako kandydata na prezydenta. Dominikanin stwierdził, że po raz pierwszy od ponad 20 lat pójdzie na wybory i zagłosuje właśnie na Hołownię. Zaznaczył jednocześnie, że nie jest to ani stanowisko Kościoła ani nawet zachęcanie do poparcia konkretnego kandydata, tylko jego osobista decyzja.

O. Szustak: „Zagłosuję na Szymona Hołownię”

„Otóż, po raz pierwszy od 23 lat pójdę na wybory. Od 23 lat nie byłem na wyborach. Wiem, grzech i w ogóle co to za patriota, co to za Polak. Nie byłem, bo nie ma w kim wybierać, nie ma zupełnie. Po raz pierwszy, kiedy będą teraz wybory prezydenckie pójdę na wybory i zagłosuję na Szymona Hołownię. Uwaga: to nie znaczyło to, co część z Was sobie pomyślała, że znaczyło. Tak, bardzo się cieszę, że Szymon startuje na prezydenta. Szczerze mu współczuję, bo to co on sobie sam zrobił tą decyzją, a to co zrobił swojej rodzinie… musi mieć bardzo odważną żonę. Wielki szacun dla Szymona” – powiedział.

Dominikanin ponownie zaznaczył również, że to tylko jego osobista opinia. „Nawet jeśli mu się nie uda wygrać, to mam nadzieję, że przez samo to, co będzie robił i już robi w trakcie kampanii, że to przyniesie dużo dobra. Takie jest moje zdanie na temat Szymona Hołowni, nikomu nic do tego. Takie jest moje zdanie. Nikomu nic do tego, w takim sensie proszę tego nie interpretować tak, jak tego nie powiedziałem. Nikogo do tego nie zachęcam. To moje, adamowo-szustakowe zdanie, idę w tym roku po raz pierwszy na wybory” – dodał o. Szustak.

Ks. Chyła: „A ja chodzę na każde wybory”

Jak można przypuszczać, taka deklaracja wzbudziła dyskusje. Mimo że o. Adam powiedział wyraźnie, że nikogo nie zachęca do takiego głosowania i to jego osobista decyzja, wiele osób natychmiast zaczęło wysuwać argumenty przeciwko Hołowni. Do ich grona dołączył ks. Janusz Chyła, proboszcz parafii w Chojnicach.

Ks. Chyła wyznał na Twitterze, że od 1989 roku chodzi na każde wybory i sprzeciwia się głosowaniu na Hołownię. „A ja chodzę na każde wybory po 1989 roku. Uważam to za moralny i patriotyczny obowiązek. Nie zagłosuję tak jak o. Szustak, ponieważ jego kandydat Szymon Hołownia sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, a ja nie chcę do tego przyłożyć ręki” – napisał.

A ja chodzę na każde wybory po 1989 roku. Uważam to za moralny i patriotyczny obowiązek. Nie zagłosuję tak jak o. Szustak, ponieważ jego kandydat @szymon_holownia sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, a ja nie chcę do tego przyłożyć ręki. https://t.co/XqYxpIfJR3 — ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) February 14, 2020

Czytaj także: Najnowszy sondaż. PiS traci samodzielną większość, wzrost KO i Lewicy

Źr.: YouTube/Langusta na palmie, Twitter/ks. Janusz Chyła