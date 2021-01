Donald Trump zadeklarował, że przekaże władzę w sposób uporządkowany. To reakcja na decyzję Kongresu, który zatwierdził wybór Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie nie ukrywał, że nie zgadza się z wynikiem wyborów.

Kongres zatwierdził wybór Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Środowe obrady zostały przerwane przez zwolenników Donalda Trumpa, którzy wdarli się do budynku. Doszło do starć z policją, co najmniej cztery osoby zginęły.

Po decyzji Kongresu Donald Trump poinformował, że przekaże władzę w sposób uporządkowany. Jednak nie ukrywał, że z wynikiem wyborów wciąż się nie zgadza. „Mimo że całkowicie nie zgadzam się z wynikiem wyborów, a stoją za mną fakty, to 20 stycznia dojdzie do uporządkowanego przekazania władzy” – zapewnił.

Trump zapowiedział również dalszą polityczną działalność. „Chociaż oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w historii prezydenckiej, to dopiero początek naszej walki o ponowne uczynienie Ameryki wielką” – dodał.

Źr.: CNN