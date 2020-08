Donald Tusk zabrał głos ws. zagranicznych wojaży Łukasza Szumowskiego. Były minister zdrowia, po odejściu z resortu, postanowił bowiem wybrać się na wakacje do Hiszpanii. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby w tym nie kraju nie szalała epidemia koronawirusa.

Niedawno Łukasz Szumowski ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska ministra zdrowia. Ta decyzja wywołała falę krytyki, która spadła na przedstawiciela rządu Zjednoczonej Prawicy. Najbardziej aktywni byli oczywiście politycy opozycji, którzy wyrażali swoje zdumienie faktem, iż Szumowski odchodzi zaraz przed drugą falą epidemii. Twierdzili również, że były już minister zdrowia chce uniknąć odpowiedzialności m.in. za zakup środków medycznych.

Zaraz po dymisji Szumowski postanowił odpocząć. Udał się więc na urlop, na którym przyłapali go paparazzi. Okazało się, że polityk odpoczywa na drogim jachcie… w Hiszpanii. W zasadzie nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że w tym kraju notowane są kolejne rekordy zakażeń koronawirusem. Ponadto Szumowski, jeszcze kilka tygodni temu, apelował do Polaków, by na wakacje zostawali w kraju. Wszystko właśnie po to, by uniknąć zarażenia niebezpiecznym wirusem.

Zagraniczny wyjazd Szumowskiego postanowił skomentować Donald Tusk. Były premier naszego kraju zamieścił drwiący wpis na Twitterze. W ciągu kilku godzin polubiło go ponad 5 tysięcy internautów.

Donald Tusk publicznie drwi z Szumowskiego. Chodzi o wyjazd do Hiszpanii

Tusk zamieścił krótki wpis, w którym wykpił byłego ministra zdrowia. „Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera” – napisał były szef Rady Europejskiej.

„Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji” – dodał kończąc swój wpis.

Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera. Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2020

Łukasz Szumowski zrezygnował z funkcji ministra zdrowia w połowie sierpnia tego roku. Po kilku dniach premier Mateusz Morawiecki ogłosił nazwisko jego następcy. Okazało się, że schedę po Szumowskim obejmie dotychczasowy szef Narodowego Funduszu Zdrowia, Adam Niedzielski. Eksperci natychmiast zaczęli wytykać mu jednak, że nie jest lekarzem, lecz menadżerem. Zwolennicy tej decyzji Morawieckiego twierdzą z kolei, że wykształcenie Niedzielskiego pomoże mu sprawnie zarządzać resortem w dobie epidemii.

źródło: Twitter/Donald Tusk