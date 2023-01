Donatan, znany producent muzyczny, opisał niecodzienną sytuację, która mu się przydarzyła. Spotkał kloszarda, który poprosił go o… niespodziewaną kwotę pieniędzy.

Donatan to jeden z najpopularniejszych producentów muzycznych w Polsce. To on stoi za dużą karierą Cleo, która zaczynała w jego projektach, a dziś uchodzi za jedną z największych gwiazd w naszym kraju. Sam zainteresowany wielokrotnie podkreślał, że wypromował piosenkarkę i cieszy się z tego, że osiąga duże sukcesy.

Muzyk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami z internautami. Niedawno zamieścił wpis, który odbił się w sieci szerokim echem. Donatan opisał w nim swoje spotkanie z… kloszardem.

Okazuje się, że mężczyzna poprosił go o kwotę pieniędzy, która mocno go zaskoczyła. Zwykle takie osoby oczekują bowiem kilku złotych lub proszą po prostu o kupienie im jedzenia, albo – co niestety również się zdarza – alkoholu.

Donatan ujawnił, o jaką kwotę poprosił go kloszard na ulicy. Niecodzienna suma

– Odczułem dziś inflację….żul poprosił mnie żebym go poratował i dał mu 50zł – napisał Donatan (pisownia oryginalna). – Strasznie się porobiło – dodał. Po chwili muzyk zamieścił kolejny wpis, w którym wytłumaczył, dlaczego użył określenia „żul”.

– Zaraz pewnie odezwą się nad empatyczni aktywiści do walki z dotkliwymi określeniami…no ale jak mam go nazwać? Kloszard? Kloszard brzmi jak jakaś funkcja nadworna w średniowiecznym zamku – stwierdził producent muzyczny.