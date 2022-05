Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak w rozmowie z CNN zabrał głos w sprawie negocjacji z Rosją. Polityk jasno stwierdził, że dla Ukrainy najważniejszą sprawą jest jej „niepodległość, suwerenność i terytorialna integralność”.

Od momentu zakończenia rozmów pokojowych w Stambule trudno mówić o postępach w negocjacjach pokojowych między Ukrainą i Rosją. Ma to związek między innymi z odkryciem rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy i innych podkjowskich miejscowościach, a także z jawnym przygotowywaniem planu rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Zabiegi dyplomatyczne wciąż trwają i intensywnie angażuje się w nie między innymi Turcja, ale póki co rezultatów nie widać.

Między innymi o kwestie negocjacji Fareed Zakarii pytał na antenie CNN szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Doradca Wołodymyra Zełenskiego wprost stwierdził, że za postęp w negocjacjach Kijów uzna koniec okupacji kraju. „Nie jesteśmy gotowi do kompromisu w sprawie niepodległości. Chcemy końca wojny, nasz naród chce końca wojny, ale ważne jest to, by Ukraina tę wojnę wygrała” – powiedział. „Naszym zwycięstwem będzie odzyskanie kontroli nad wszystkimi naszymi terytoriami” – dodał.

Andrij Jermak zaznaczył również, że Ukraińcy walczą obecnie o wolność i swoją ziemię. „Najważniejszą sprawą dla nas jest nasza niepodległość, suwerenność i terytorialna integralność. O to właśnie walczymy. O naszą ziemię i wolność” – stwierdził.

Czytaj także: Izrael reaguje na słowa Siergieja Ławrowa. „Niewybaczalne i oburzające”

Źr.: Onet