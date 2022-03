Anatolij Czubajs, doradca Władimira Putina, zrezygnował ze swojej funkcji. Mężczyzna miał również opuścić Rosję.

Informację na temat rezygnacji Czubajsa podały dwie duże agencje medialne – Bloomberg oraz Reuters. Ich przedstawiciele przekazali również, że doradca Władimira Putina, oprócz rezygnacji, opuścił także swoje państwo! Zdaniem zarówno Bloomberga, jak i Reutersa ma to bezpośredni związek z wojną, którą Federacja Rosyjska, rozpętała na Ukrainie.

– Rosyjski urzędnik rządowy Anatolij Czubajs ustąpił ze stanowiska i opuścił kraj, powołując się na swój sprzeciw wobec wojny Putina na Ukrainie, dowiadują się źródła Bloomberg News. Jest urzędnikiem najwyższego szczebla, który zerwał z Kremlem po inwazji – napisała na Twitterze Jennifer Jacobs, dziennikarka „Bloomberga”. Anatolij Czubajs opisywany jest jako „architekt rosyjskich reform po rozpadzie Związku Radzieckiego”.

– W zeszłym tygodniu inny rosyjski urzędnik ustąpił ze stanowiska szefa wspieranego przez państwo funduszu technologicznego – dodaje Jacobs.

