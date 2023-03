Czy Polska powinna otrzymać reparacje od Niemiec? Wątek ten został poruszony podczas ostatniego spotkania Donalda Tuska w Bytomiu. „Z jakiej paki miałby Pan dostać reparacje?” – zapytał szef Platformy Obywatelskiej mężczyznę, który zadał mu w tej sprawie pytanie.

Donald Tusk kontynuuje serię wizyt w Polsce. Podczas spotkania z wyborcami w Bytomiu otrzymał niewygodne pytanie. Pewien mężczyzna poruszył temat reparacji z Niemiec. -Naśmiewał się pan z pana Mularczyka, że chodzi po Niemczech, że zdjęcia robi. To panu przeszkadza, że Polska dostałaby reparacje? – zapytał.

– Miałem dużą rodzinę. Mama urodziła się we Francji i trzy ciotki. To była wojna, wzięli do Niemiec na roboty. Pracowały tam po trzy lata. Te starsze wróciły do Francji, a moja mama z rodzicami do Polski. Te, które wróciły do Francji, dostały reparacje. A ona wróciła do Polski i nie dostała. To co, my jesteśmy jakimś gorszym gatunkiem? – dodał.

Uczestnik spotkania, po tym jak podzielił się osobistą historią, zwrócił uwagę, że nie chce pieniędzy dla siebie, ale dla Polski. Wtedy do odpowiedzi przystąpił Tusk. Lider PO zwracał uwagę, że jego stosunek do niemieckich pieniędzy jest jasny.

Kto powinien dostać reparacje? Trudne pytanie do Tuska

– Wolę wyciągnąć pieniądze, które Niemiec daje i wyciągałem rekordowe ilości pieniędzy z kasy europejskiej, to znaczy też pieniędzy niemieckich, a pisowscy frajerzy z Mularczykiem na czele biegają z papierami nt. Reparacji, a de facto finansują miliardami polskich złotych niemiecką gospodarkę – stwierdził.

– Bo Niemcy wzięli te pieniądze z KPO, a my tam je wpłacimy. Oprócz pieniędzy europejskich dostaniemy też to, co się należy od Niemców jeśli chodzi o jeszcze żyjące ofiary, a wszyscy, którzy narodzili się przed wojną i w czasie wojny, to w jakimś sensie ofiary napaści niemieckiej – zaznaczył.

– Tylko to trzeba umieć załatwić, a nie latać jak pajace po całym świecie, obnosić się ze swoim patriotyzmem, a na końcu kieszeń dziurawa i pistolet za paskiem. I tyle – podsumował.