Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zareagował na wpis europosłanki Janiny Ochojskiej. Stwierdziła ona na Twitterze, że dostarczanie do Polski szczepionek na koronawirusa powinny nadzorować między innymi „Gazeta Wyborcza” i TVN24.

Wiele wskazuje na to, że już w najbliższych dniach do Polski dotrą pierwsze dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Dla wielu osób wiążą się one z ogromnymi nadziejami na poprawę sytuacji w kraju. Rząd rozpoczął już szeroko zakrojoną akcję informacyjną, której celem jest to, by jak najwięcej Polaków faktycznie udało się do punktów szczepień.

Tymczasem prawdziwą burzę w sieci wywołał wpis Janiny Ochojskiej. Europosłanka KO i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej stwierdziła, że dostawę szczepionek do Polski powinny nadzorować niezależne media. „Dostarczanie szczepionek do Polski powinno być nadzorowane przez niezależne media „Gazetę Wyborczą”, TVN24 oraz niezależną instytucję. Rządowi, Mateuszowi Morawieckiemu oraz Michałowi Dworczykowi nie wierzę ani trochę. Nie chcę dostać rosyjskiej szczepionki kupionej od handlarza bronią” – napisała.

Dostarczenie szczepionek do Polski powinno być nadzorowane przez niezależne media @gazeta_wyborcza, @tvn24 oraz niezależną instytucję. Rządowi @PremierRP@MorawieckiM oraz @michaldworczyk nie wierzę ani trochę. Nie chcę dostać rosyjskiej, szczepionki kupionej od handlarza bronią https://t.co/XPMFlBQDYB — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) December 21, 2020

Pod postem europosłanki pojawiła się lawina komentarzy. Odpowiedział jej między innymi Michał Dworczyk, który w tej kwestii wezwał do działania ponad podziałami. „Sz. Pani Europoseł, zachęcam do zapoznania się z zasadami dystrybucji i przebiegu procesu szczepień przeciwko Covid-19. Przykro jest czytać takie wpisy u osoby tak zasłużonej w obszarze pomocy humanitarnej… W tej sprawie powinniśmy działać wspólnie, ponad wszelkimi podziałami!” – napisał szef KPRM.

Sz. Pani Europoseł, zachęcam do zapoznania się z zasadami dystrybucji i przebiegu procesu szczepień przeciwko Covid-19. Przykro jest czytać takie wpisy u osoby tak zasłużonej w obszarze pomocy humanitarnej…W tej sprawie powinniśmy działać wspólnie, ponad wszelkimi podziałami! https://t.co/Ej0j3o4suS — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) December 22, 2020

Czytaj także: „Nie można robić z ludzi idiotów” . Ostra wymiana zdań Moniki Olejnik z Patrykiem Jakim

Źr.: Twitter/Janina Ochojska, Twitter/Michał Dworczyk