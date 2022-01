Dr Włodzimierz Bodnar w rozmowie z „Polityką” poinformował, że podjął decyzję o zarejestrowaniu partii politycznej. Lekarz zasłynął w Polsce po tym, jak rozpoczął leczenie pacjentów z Covid-19 przy pomocy amantadyny.

Dr Bodnar wyjaśnia, że głównym celem nowej partii o nazwie „Wspólnie dla zdrowia” będzie doprowadzenie do zakończenia pandemii. Aby to osiągnąć, ugrupowanie będzie chciało wprowadzić nowe metody leczenia Covid-19, głównie przy pomocy amanatadyny.

Czytaj także: Naukowcy: omikron „wgra” odporność długoterminową. Oto konsekwencje

To nie jedyny punkt programu nowej partii. Inne dotyczą zmian ustrojowych. Jednym z takich pomysłów jest demokracja bezpośrednia i upowszechnienie referendów na wzór szwajcarski. „Polacy powinni decydować o Polsce częściej niż co cztery lata. (…) Doskonałym narzędziem są referenda” – powiedział dr Bodnar.

Lekarz przyznał, że do założenia partii zmotywowały go problemy, na jakie napotkał przy próbie wdrożenia amantadyny do leczenia pacjentów z Covid-19. „Wiceprezes NFZ wystąpił do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania przeciwko naszej przychodni, bo możemy jego zdaniem naruszać zbiorowe prawa pacjentów” – powiedział dr Bodnar.

„Żaden ruch, żadne stowarzyszenie nie ma takiego przebicia jak partia, więc zdecydowałem się założyć ugrupowanie polityczne” – powiedział dr Bodnar.

Źr. wPolityce.pl