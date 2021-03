Dramatyczne zdarzenie w Szczecinie. W tragicznych okolicznościach zginął 10-letni chłopiec, młodziutki piłkarz Football Academy Szczecin. Jego klub zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o tragedii.

Przedstawiciele akademii piłkarskiej zamieścili na Facebooku wpis, w którym poinformowali o tragedii, do której doszło w Szczecinie. 10-latek zginął w wyniku pożaru, który zajął jego dom.

„W nocy z czwartku na piątek w Szczecinie doszło do tragedii. Na Krzekowie doszło do pożaru domu, w którym zginął 10-letni chłopiec. Nie jest on dla nas anonimowy. Był to Bartek, zawodnik naszej drużyny z rocznika 2010” – napisano.

Football Academy Szczecin w swoim wpisie podkreśla, że Bartek był wzorem do naśladowania. „Bartek był wzorem do naśladowania. Obecny na każdych zajęciach, pogodny, uśmiechnięty i ambitny zawodnik. Świetna postać i ważny element drużyny prowadzonej przez trenera Dawida Bidnego. Trenował w FA Szczecin już trzeci sezon i o jego postawie można było mówić tylko w samych superlatywach” – czytamy.

Nie żyje młodziutki piłkarz Football Academy Szczecin. „Bądźmy solidarni”

W wyniku pożaru, w którym zginął chłopiec, ucierpiała również jego rodzina. „W wyniku pożaru spaleniu uległ cały dobytek rodziny. Jego tata przebywa teraz w szpitalu w stanie ciężkim. Bezpieczna jest już jego mama Joanna i 2-letnia siostra, chociaż one też doznały poważnych poparzeń” – informują przedstawiciele Football Academy Szczecin.

Klub informuje również, że prowadzona jest zbiórka pieniężna dla rodziny dotkniętej niewyobrażalną tragedią. „Przez koleżanki i kolegów Pani Joanny z OIRP w Szczecinie zorganizowana została zbiórka pieniędzy. Cała zebrana suma zostanie przekazana rodzinie Pani Joanny. W takich ciężkich chwilach – bądźmy solidarni” – czytamy.