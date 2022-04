Charków znajduje się pod silnym rosyjskim ostrzałem. Do sieci trafiło jedno z dramatycznych nagrań zarejestrowanych w tym ukraińskim mieście.

W Ukrainie cały czas trwają ciężkie walki. Obecnie przeniosły się na wschód kraju, jednak wciąż przybierają na sile. Rosjanie przygotowują się bowiem do dużej ofensywy w rejonie Donbasu, a Ukraińcy będą starali się odeprzeć natarcie.

Pod ostrzałem znajduje się również Charków. – To, że Charków tak bardzo długo się broni, wywołuje w Rosjanach złość i nienawiść do tego miasta – powiedział w TVN24 Mateusz Lachowski, dokumentalista i dziennikarz, który przebywa obecnie w tym mieście.

Słowa Lachowskiego potwierdzają dostępne w sieci filmy. Jeden z nich jest masowo udostępniany na Twitterze. Widać na nim moment ostrzału miasta. Na ziemi leży ranna kobieta, a pomocy próbuje udzielać jej ratownik medyczny. Reszta osób widocznych na nagraniu kryje się w znajdującym się nieopodal budynku. Na filmie widać również ukraińskich żołnierzy, którzy kryją się w obiekcie.

To nie jedyny film zarejestrowany podczas ostrzału Charkowa. W sieci jest ich pełno. Poniższe nagranie ukazuje z kolei, ile szczęścia miała jedna z mieszkanek miasta. Kobieta idzie po ulicy, gdy nagle tuż obok niej wybuchają pociski. Rosyjskie uderzenie zostało skierowane na osiedle mieszkaniowe.

– Mieszkańcy Charkowa są w pewien sposób przyzwyczajeni, ale w tej części miasta, gdzie spada najwięcej rakiet, sytuacja jest tragiczna. Brakuje jedzenia, brakuje wody. To, że ludzie chodzą po ulicach, że jeżdżą samochodami, to wynika tylko z tego, że starają się zdobyć jedzenie, zdobyć potrzebne do życia produkty – przyznaje, w rozmowie z TVN24, Mateusz Lachowski.