Śmierć 15-letniej Gabrysi z Jarosławia poruszyła ludzi w całej Polsce. Zbiórka na jej operację w Stanach Zjednoczonych była bardzo głośna, łącznie udało się zebrać ponad 4 miliony złotych. Początkowo wydawało się, że operacja się udała, ale ostatecznie nastolatka zmarła.

Gabrysia Dzimira z Jarosławia w województwie podkarpackim urodziła się z zespołem heterotaksji. To jedyny taki przypadek w Polsce, dziewczynka miała wrodzoną wadę serca i płuc. W Polsce nikt nie chciał podjąć się takiej operacji, więc rodzice znaleźli pomoc za granicą. Pomóc postanowił chirurg Frank L. Hanley z Lucile Packard Children’s Hospital w Stanford na terenie USA.

Niestety, koszty takiego zabiegu i leczenia w USA były ogromne. Na pomoc ruszyli jednak ludzie z całej Polski, którzy zebrali łącznie ponad 4 miliony złotych. Zabieg przeprowadzono 11 grudnia i początkowo wydawało się, że wszystko się udało. 15-latka zaczęła czuć się lepiej i przyjmować coraz mniej leków. Jednak przed świętami Bożego Narodzenia jej stan znacząco się pogorszył, w Wigilię rodzice dziewczynki przekazali prośbę o modlitwę. Tego samego dnia pojawiła się informacja, że Gabrysia zmarła.

Dramatyczny apel mamy Gabrysi

Na ręce rodziny Gabrysi popłynęły kondolencje i wyrazy wsparcia z całej Polski. Pojawiły się jednak również komentarze, w których podważano sens wydawania pieniędzy na tak drogą operację. Nie zabrakło też oskarżeń o to, że na zabieg nie przeznaczono całej zebranej kwoty. Na zarzuty w specjalnym oświadczeniu postanowiła odpowiedzieć mama 15-latki, pani Zdzisława.

Zaapelowała ona do internautów, by zostawili Gabrysię w spokoju. „Ci, którzy piszą złośliwe komentarze niech zamilkną i zajmą się sobą. Proszę sprawę pieniędzy: 950 000 dolarów, to cena za samą operację. Jeżeli komuś się wydaje, że jakiekolwiek pieniądze zostały i My mamy je do dyspozycji, to jest w błędzie. A jeżeli ktoś tak myśli niech przyleci i będzie w Naszej sytuacji. Niech zostawią Nasze dziecko w spokoju!” – czytamy.

