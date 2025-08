Koszmarny wypadek niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Zderzyły się ze sobą dwa motocykle. Jeden z kierujących zginął na miejscu.

Do tragedii doszło w sobotę 2 sierpnia. Dwa motocykle jechały w tym samym kierunku. W pewnym momencie doszło do zderzenia się pojazdów ze sobą. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Niestety, jeden z kierujących motocyklem, 42-letni mężczyzna, zginął na miejscu. Służby dojechały na czas, jednak obrażenia, które odniósł mężczyzna były zbyt poważne, by udało się go uratować.

Mł. asp. Agnieszka Wiśniewska zabrała głos w tej sprawie. Serwis poscigi.pl cytuje jej wypowiedź. – Trwa wyjasnianie przyczyny oraz okolicznosci w jakich doszło do wypadku – powiedziała.

Jednocześnie policja apeluje o rozsądek na drodze oraz o to, by zawsze obserwować to, co dzieje się dookoła nas na jezdni. Zasada ograniczonego zaufania powinna być zawsze stosowana w ruchu drogowym.

