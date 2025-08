Były premier Mateusz Morawiecki przekazał w niedzielę smutną informację. Zmarła jego mama – Jadwiga Morawiecka. – Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie – podkreślił w swoim wpisie.

W niedzielę, 3 sierpnia, premier Mateusz Morawiecki poinformował o śmierci swojej matki. Jadwiga Morawiecka miała 95 lat. Polityk opublikował wspólne zdjęcie z matką i publicznie podziękował, za wszystko, co otrzymał przez lata.

„Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie” – podkreślił na wstępie.

„Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć” – dodał.

Jadwiga Morawiecka nie żyje. Były premier: Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko

Polityk podkreślił wielkie uznanie dla pogody ducha swojej matki, pomimo przeciwności losu. – Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen. Kochała bezgraniczną miłością nie tylko najbliższą rodzinę, ale była wśród tych nielicznych, którzy potrafią kochać nawet swoich nieprzyjaciół – napisał.

„Mama była osobą skromną, ale o wielkim sercu. Nigdy nie pragnęła rozgłosu, a jej największą radością było dobro, którym emanowała wokół siebie. Kręgi tego dobra rozchodziły się po najgłębszych zakamarkach duszy. Niech tam pozostaną. Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą” – dodał.

