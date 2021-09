Wzrost popularności streetwearu sprawił, że do łask wróciły męskie spodnie z ponadczasowego dresu – coraz więcej osób wykorzystuje je już nie tylko jako element garderoby na siłownię czy komfortowy odpoczynek w domu. Dziś dresy to spodnie, które są wystarczająco stylowe, by sprawdzać się w biurze, podczas wyjść ze znajomymi czy na zakupy. Nowoczesny krój w połączeniu z minimalistycznym designem sprawia, że można na nich polegać w wielu sytuacjach. Podpowiadamy jak nosić dresy, by zawsze wyglądać modnie.

Monochromatyczny look

Zestawienie szarej bluzy z kapturem i szarych męskich spodni dresowych to niezwykle popularny trend. Monochromatyczny styl (czyli kompletny look w jednym kolorze) był ostatnio widziany nawet na najlepszych modowych wybiegach, a dres to aktualnie jeden z bardziej popularnych strojów na ulicach największych miast. Jest on również niezwykle wszechstronny. Nie trzeba decydować się wyłącznie na szare odcienie. Monochromatyczny zestaw będzie świetnie prezentował się w zieleni, czerni, błękitach czy beżach. Jesienią i zimą trencz lub płaszcz z lekkiej wełny można połączyć z nowoczesnym kompletem dresowym, by zapewnić sobie przyjemne ciepło. Jeśli ktoś nie lubi tak monotonnych zestawów, kolorowa czapka lub tenisówki będą stanowić kontrapunkt przyciągający wzrok.

Elegancka nuta

Dzięki kilku prostym sztuczkom łatwo wkomponować wygodne spodnie w codzienny strój np. do biura. W połączeniu z prostą białą koszulą, szare spodnie dresowe będą wyglądały zaskakująco elegancko. Aby uzyskać bardziej formalny wygląd, trzeba postawić na koszulę o dopasowanym kroju. Sportowy charakter spodni męskich dresowych powinien zniknąć w tle! Jeśli chcemy znaleźć w tej stylizacji więcej luzu, można założyć rozpiętą koszulę na zwykły biały t-shirt. Całości idealnie dopełnią wtedy klasyczne trampki, choć warto także poeksperymentować z butami z wysoką cholewką.

Sportowy charakter

Oprócz wymienionych inspiracji i zestawów nie możemy zapomnieć także o oryginalnej, pierwotnej funkcji dresów. Mowa oczywiście o uprawianiu sportu. W połączeniu z dowolnym t-shirtem, spodnie męskie (www.ombre.pl) z dresu idealnie sprawdzą się nie tylko w drodze na siłownię czy podczas samych ćwiczeń, ale także na zwykłym spacerze lub rowerowej wycieczce. Bluza rozpinana z kapturem będzie idealnym towarzyszem tej stylizacji na chłodniejsze dni. Z kolei na stopy warto założyć po prostu ulubione sneakersy. W ten sposób stawia się na maksymalną, modną wygodę.