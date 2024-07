Meble i kolor ścian to elementy wystroju, które w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę przy aranżowaniu pomieszczeń. W równie dużym stopniu wygląd mieszkania potrafią odmienić drzwi wewnętrzne. Mogą one poprawić komfort przebywania i poruszania się po domu. Jak osiągnąć obie te korzyści?

Uniwersalne modele drzwi wewnętrznych Hörmann

Drzwi wewnętrzne nie muszą pełnić wyłącznie użytkowej funkcji. Równie dobrze mogą dopełniać wystrój pomieszczenia, a nawet istotnie wpływać na jego wygląd. Dodatkowo duża powierzchnia niektórych wariantów stwarza szansę na stworzenie wyjątkowej aranżacji pokoju.

Dlatego dobrym pomysłem jest wybór drzwi wewnętrznych z jednej z serii firmy Hörmann. Uznany producent proponuje uniwersalne modele:

ProLine – w kilku kolorach oraz kilkunastu wariantach oklein, dzięki którym uda się dopasować drzwi do dowolnego wystroju;

ProLine Duradecor – o powierzchni ultramatowej oraz strukturze łupka lub lnu, idealne do jasnych pomieszczeń;

DesignLine – z rowkami, przeszkleniami i innymi zdobieniami, które będą dobrze współgrać z wieloma nowoczesnymi aranżacjami;

ClassicLine – zdobione przetłoczeniami drzwi wewnętrzne, warte rozważenia, gdy celem jest dopełnienie wnętrza urządzonego w klasycznym stylu, np. włoskim albo wiejskim.

Loftowe drzwi wewnętrzne Hörmann

Wykonane niemal w całości ze szkła drzwi wewnętrzne są przykładem połączenia widowiskowego wyglądu i funkcjonalności. Modele z linii GlassLine mogą mieć nawet 5 m długości i 4 m wysokości. Tym samym są w stanie stać się przezroczystą ścianą, która jednocześnie łączy i dzieli dwie przestrzenie.

Drzwi loftowe to świetny wybór m.in. dla osób mających salon połączony z aneksem kuchennym. Przeszklone modele pozwolą zachować dużą, wspólną przestrzeń. Przy tym zatrzymają w kuchni zapachy powstające w trakcie gotowania.

Przeszklone drzwi wewnętrzne sprawdzą się też w małym mieszkaniu. W ten sposób da się optycznie powiększyć pomieszczenia. Ten efekt warto jeszcze spotęgować. W tym celu najlepiej zdecydować się jasny wariant GlassLine. Klienci Hörmann mogą wybrać kolor listw spośród kilku palet barw, a do tego dobrać klamki ze stali nierdzewnej i pochwyty dopasowane kolorystycznie do drzwi.

Duża dowolność w wyborze odcienia listw ułatwi podjęcie decyzji osobom, którym marzy się mieszkanie w stylu industrialnym. Szklane panele połączone stalowymi elementami doskonale dopełnią wnętrze pełne metalowych dodatków oraz akcentów takich jak ściany wykonane z surowych cegieł.

Stylowe i trwałe elementy drzwi wewnętrznych Hörmann

Połączenie funkcjonalności i dopasowanych do wnętrza drzwi wewnętrznych wydaje się całkiem proste. W przypadku produktów od Hörmann staje się to jeszcze łatwiejsze dzięki możliwości dobrania m.in. klamek Planar. Wyróżniają je rozety niemal przylegające do płaszczyzny wybranego modelu.

Przed zakupem warto też zastanowić się nad wyglądem zawiasów. Te elementy nie muszą być widoczne. Ukryte w skrzydle poprawią wygląd drzwi wewnętrznych. Z wyboru wariantu z niewidocznymi zawiasami szczególnie zadowolone będą osoby, które zdecydują się na model bezprzylgowy.

Lata użytkowania są w stanie zepsuć wygląd każdych drzwi. Przypadkowym obiciom trudno jest zapobiec, ale ich skutkom dużo łatwiej. Stalowe ościeżnice VarioFix są znacznie trwalsze niż drewniane, dzięki czemu będą wyglądać dobrze nawet wiele lat po ich zamontowaniu.

Napędy do drzwi wewnętrznych Hörmann

Automatycznie otwierające się drzwi wewnętrzne to udogodnienie znane głównie z budynków publicznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby cieszyć się z niego również we własnym domu. Z myślą o takich osobach powstał napęd PortaMatic.

Drzwi wewnętrzne z napędem PortaMatic mogą się otwierać po wybraniu odpowiedniej opcji w aplikacji mobilnej, przycisku na pilocie bądź zamontowanym na ścianie. Dzięki temu rozwiązaniu przechodzenie do drugiego pomieszczenia stanie się łatwiejsze m.in. dla osób mających problemy z chodzeniem.

Artykuł sponsorowany

Grafika: freepik.com