Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ministrami środowiska, klimatu, rolnictwa oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównym tematem rozmowy była ekologia, a przede wszystkim panująca w Polsce susza. Prezydent przyznał, że jeśli „nie spadnie deszcz, to sytuacja może stać się niebezpieczna”.

Prezydent poinformował, że wkrótce rząd zamierza podjąć działania, w które chce włączyć wszystkich obywateli. „Mówię nie tylko o osobach, które sprawują najwyższe funkcje w państwie, ale także o każdym obywateli.” – przyznał Duda. „Rozmawialiśmy, co każdy z nas może zrobić dla ochrony naszej planety.” – dodał.

Czytaj także: Biebrzański Park Narodowy w ogniu. Nagranie z lotu pokazuje skalę tragedii [WIDEO]

Prezydent zwrócił uwagę, że globalny wzrost temperatur powoduje pustynnienie wielu obszarów planety. Zauważył, że także w Polsce pojawiają się coraz dłuższe i niebezpieczne okresy suszy. „Niski poziom opadów notowany w tym roku oraz niemal bezśnieżna zima powodują, że już widać w Polsce pierwsze symptomy suszy.” – powiedział Duda. „Jest to przede wszystkim trudne dla gospodarki żywnościowej, która jest szczególnie ważna w tak trudnym okresie, jaki przeżywamy obecnie” – przyznał.

Duda zapowiedział wsparcie państwa

„Jak na tę porę roku jest sucho, bardzo sucho. Wszystko będzie zależało od tak zwanych deszczów majowych.” – stwierdził Duda i dodał, że może pojawić się konieczność zamknięcia lasów. „Jak poinformował mnie minister środowiska, poziom wilgotności ściółki leśnej to obecnie 20 proc., w związku z tym nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu. Taki zakaz pojawi się, gdy ten poziom spadnie do 10 proc., a to już niedługo.” – powiedział.

Pałac Prezydencki | Briefing prasowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy https://t.co/Q9GiWUo31K — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 22, 2020

„Jeśli nie spadnie deszcz, to sytuacja może stać się niebezpieczna. Prosimy o racjonalną gospodarkę wodną. Chodzi, chociażby o oszczędzanie wody, którą podlewamy ogródki.” – powiedział Duda. Prezydent zapowiedział programy dla gmin na łączną kwotę 300 mln zł. Środki będą przeznaczone m.in. na poszukiwanie wody głębinowej. „Zachęcamy aby z tych zasobów finansowych korzystać i dokonywać odwiertów na terenach gmin” – zaapelował.

Źr. wprost.pl; twitter