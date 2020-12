Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy covidowej. Jednym z punktów wprowadzanych przez projekt jest dodatkowa niedziela handlowa w grudniu.

W środę informowaliśmy, że nowelizację ustawy covidowej przegłosował Senat (86 głosów za, 8 przeciw i 3 wstrzymujących się). Zgodnie z procedurą ustawa trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Niemal natychmiast „Solidarność pracowników banków, handlu i ubezpieczeń” zwróciła się z apelem do głowy państwa, aby podpisał nowelę dopiero 7 grudnia. Wówczas w życie weszłyby wszystkie przepisy, poza zniesieniem zakazu handlu w najbliższą niedzielę. – To bardzo zły pomysł, przyjęliśmy go z oburzeniem – mówił Piotr Duda, szef „Solidarności”.

Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu. Prezydent podjął decyzję

Ostatecznie jednak prezydent nie zdecydował się na wspomniany manewr. W piątek pojawiła się oficjalna informacja o podpisaniu nowelizacji. Na podstawie przepisów 6 grudnia wprowadzona zostaje dodatkowa niedziela handlowa. Zapis ma charakter incydentalny – dotyczy wyłącznie 2020 roku.

🗓 Niedziela 6 grudnia będzie niedzielą handlową – Prezydent podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie.https://t.co/CP2eqmIxlN — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 4, 2020

Prezydent zdecydował, niedziela 6 grudnia br. będzie handlowa. pic.twitter.com/oNmupllfro — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) December 4, 2020

Przy okazji warto zaznaczyć, że w grudniu będą aż trzy niedziele handlowe. Zakupy zrobimy również 13 i 20 grudnia.

Decyzja o wprowadzeniu dodatkowej niedzieli handlowej ma związek z epidemią COVID-19. Zwolennicy nowelizacji argumentowali, że zwiększenie liczby dni handlowych rozrzedzi przedświąteczne tłumy w centrach handlowych, zmniejszając ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.