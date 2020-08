Po zaprzysiężeniu, prezydent Andrzej Duda udał się do Pałacu Prezydenckiego. Po drodze zatrzymał się przy figurze Jezusa Chrystusa przy Bazylice św. Krzyża, którą niedawno sprofanowali działacze LGBT. Prezydent wraz z małżonką złożył w tym miejscu kwiaty.

Prezydent Duda wraz z Pierwszą Damą złożyli wieniec pod figurą Jezusa Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu.

Prezydent RP @AndrzejDuda wraz z Pierwszą Damą złożyli wieniec pod figurą Jezusa Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. pic.twitter.com/iYba3D9wtO — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 6, 2020

We wtorek stołeczna policja zatrzymała sprawców sprofanowania figury Chrystusa. „W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają. Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu” – napisano na Twitterze warszawskiej policji.

W nocy z 28 na 29 lipca, grupa osób podpisujących się jako „Siej zamęt”, „Poetka” i „Stop bzdurom” dokonała profanacji figury Jezusa, a także znieważyła inne pomniki w centrum Warszawy. Do figur przymocowali tęczowe flagi LGBT, nałożyli chustki z symboliką anarchistyczną. Pozostawili także kartki z tzw. „manifestem”. Sprawa wywołała w sieci lawinę oburzenia. Zajmuje się nią prokuratura.

Źr. twitter; wmeritum.pl