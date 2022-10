Polska pomagała Ukrainie, Ukraińcom. Polska pomaga Ukrainie, Ukraińcom, Polska będzie pomagała Ukrainie i Ukraińcom – ogłosił prezydent Andrzej Duda w Bratysławie. Podczas swojego wystąpienia poinformował o przekazaniu szefowi NATO prośby Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz prezydenta RP w rozmowach uczestniczyli prezydenci Słowacji – Zuzana Čaputová, Czech – Miloš Zeman oraz Węgier – Katalin Novák.

Andrzej Duda poinformował, że spełnił prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i zaapelował do szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga o zwołanie nadzwyczajnego szczytu NATO.

Z wystąpienia prezydenta RP Wynika, że Stoltenberg „poważnie rozważa uczynienie takiego kroku”. Do nadzwyczajnego szczytu miałoby dojść w przyszłym tygodniu.

W trakcie swojego wystąpienia Duda odniósł się do niedawnych bombardowań na terenie Ukrainy. Prezydent RP przekonuje, że doszło do złamania prawa międzynarodowego. Jednocześnie zaznaczył, że wierzy w sukces Ukraińców.

– Wierzę w to, że Ukraina przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, także naszym wsparciu, wyprze napastników poza swoje granice uznane międzynarodowo. Odzyska kontrolę nad pełnią swojego terytorium, kontrolę, którą częściowo straciła jeszcze w 2014 roku w wyniku pierwszej rosyjskiej napaści – stwierdził.

Prezydent Polski przekonuje, że nasz kraj w dalszym ciągu zamierza wspierać sąsiadów. – Polska pomagała Ukrainie, Ukraińcom. Polska pomaga Ukrainie, Ukraińcom, Polska będzie pomagała Ukrainie i Ukraińcom, aż do zwycięstwa, bo taka jest konieczność zachowania bezpieczeństwa naszego i naszej części Europy. My Polacy nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – zapowiedział.