Andrzej Duda będzie miał nowe hasło, pod jakim pójdzie do wyborów prezydenckich. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej oficjalnie zaprezentował je Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego obecnie urzędującego prezydenta oraz Joanna Kopcińska, europosłanka PiS.

„Andrzej Duda – prezydent polskich spraw” – tak brzmi nowe hasło wyborcze prezydenta. Przedstawił je dzisiaj Adam Bielan. Rzecznik sztabu wyborczego przekonywał, że prezydent jest zawsze blisko ludzi i spraw, które są dla nich naprawdę ważne.

„Jest pierwszym prezydentem, który jako kandydat i jako prezydent odwiedził wszystkie 380 powiatów w Polsce” – podkreślił Bielan.

„Skutecznie zabiegał o zwiększenie naszego bezpieczeństwa poprzez walkę o to, żeby na naszym terytorium stacjonowali żołnierze amerykańscy. Skutecznie zabiegał o kwestie związane z polskim bezpieczeństwem energetycznym, to jest kwestia rozbudowy gazoportu, to jest kwestia budowy nowego gazociągu Baltic Pipe” – kontynuował Bielan.

„Sprawny i godny zaufania prezydent to prezydent wiarygodny. Takim prezydentem jest Andrzej Duda i tylko on daje gwarancję, że nie zawiedzie w przyszłości. Zrealizował kluczowe obietnice, z którymi szedł do wyborów. To dzięki tej prezydenturze wprowadzono programy społeczne wspierające rodzinę – od juniora, do seniora. Wiele jeszcze przed nami, ale tylko prezydent, który dotrzymuje słowa, jest z Polakami i potrafi ich słuchać, pozwoli nam budować silną Polskę” – mówiła Joanna Kopcińska.

Źr. wplityce.pl; twitter