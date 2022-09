Andrzej Duda odniósł się do gróźb Władimira Putina o możliwości użycia broni nuklearnej. Stwierdził, że w sytuacji gdyby rządzący Rosją zdecydowali się na taki krok, „to znajdą się poza wszelkim nawiasem dla społeczności cywilizowanego, demokratycznego, uczciwego świata, jak gdyby przestali istnieć”. Ostrzegł również Rosję przed możliwą reakcją innych mocarstw nuklearnych.

W środę Władimir Putin ogłosił „częściową” mobilizację w Rosji i zapowiedział, że Rosja uzna wyniki referendów w częściach okupowanej Ukrainy. Jednocześnie zapowiedział, że użyje „wszelkich środków” do ochrony swoich ludzi. „Mówię Zachodowi: mamy dużo broni, aby odpowiedzieć. To nie jest blef” – powiedział.

Do tych słów odniósł się polski prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Nowym Jorku na szczycie ONZ. „W Stanach Zjednoczonych też są przyciski odpalające rakiety z ładunkami nuklearnymi” – ostrzegł Rosjan.

„Stany Zjednoczone są wielką potęga nuklearną, największą na świecie potęga militarną i to że Stany Zjednoczone traktują tą groźbę rosyjską poważnie, to jest także i groźba i dla Rosji. Jeżeli Rosja przełamie wszystkie tabu i wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej i prowadzi dzisiaj obronę swojego terytorium, stosując wyłącznie konwencjonalne uzbrojenie, jeżeli nawet taktyczna broń nuklearna zostanie wobec tego państwa (Ukrainy- red.) użyta, to Rosja może się spodziewać odpowiedzi” – mówił Duda.

Duda odpowiada Rosjanom

Duda podkreślił, że „zastosowanie jakiegokolwiek, nawet taktycznego ładunku nuklearnego wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej” sprawi, że „ci panowie znajdują się poza jakimkolwiek nawiasem jakiejkolwiek polityki światowej”.

„To nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie trybunałami karnymi i odpowiedzialnością, i potencjalnymi karami długoletniego pozbawienia wolności. To jest po prostu wykluczenie z cywilizowanego świata, ich i Rosji, dopóki oni stoją na jej czele” – powiedział Duda. „Jeżeli zdecydowaliby się na taki desperacki, szalony bym powiedział krok, znajdą się poza wszelkim nawiasem. Dla społeczności cywilizowanego, demokratycznego, uczciwego świata, jak gdyby przestali istnieć” – podkreślił.

Źr. Polsat News