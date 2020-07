Andrzej Duda wyciąga rękę do przeciwników. Podczas swojego wystąpienia w Odrzywole (woj. mazowieckie) nawiązał do ostrej kampanii wyborczej. – Trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzieleni po połowie – podkreślił. Następnie zwrócił się do osób, które poczuły się urażone jego zachowaniem.

Pomówienia, plotki, ataki na bliskich i określone grupy społeczne – nie trzeba być wielkim znawcą polskiej polityki, by zauważyć, że tegoroczna kampania wyborcza charakteryzowała się wyjątkową brutalnością. A najlepszym dowodem, jak daleko zaszły kampanijne emocje był fakt, że kandydaci nie potrafili nawet stanąć na przeciw siebie w debacie przed II turą.

Zaostrzeniem sporu politycznego w Polsce zaniepokojony jest Andrzej Duda. Wspomniał o tym podczas swojego wystąpienia w miejscowości Odrzywół. – Trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzieleni po połowie, ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno. Tak, to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra – powiedział.

Andrzej Duda poprosił Polaków o wybaczenie: Jeżeli ktoś się poczuł urażony…

W tym kontekście nawiązał do wczorajszego wystąpienia. – Jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym jak się zachowałem czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat – podkreślił.

Andrzej Duda przypomniał również przesłanie płynące z wystąpienia swojej żony, Agaty, sprzed kilku dni. – Proszę i będę może w nieskończoność nawet apelował o szacunek. O wzajemny szacunek, niezależnie od tego, czy nam się podobają poglądy inne czy się nie podobają, czy zachowania nam się podobają czy się nie podobają – zaznaczył.

Prezydent wyraził nadzieję, że dyskurs polityczny zmieni się korzyść. Zaapelował również, aby panować nad swoimi emocjami. – Powstrzymać się nieraz od niepotrzebnych słów, ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć tego o jedno słowo za dużo – dodał.

Źródło: prezydent.pl, TVP Info