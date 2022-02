Prezydent Duda będzie rozmawiał z panem prezydentem Bidenem oraz z innymi przywódcami krajów Zachodu – poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Media na całym świecie śledzą w napięciu doniesienia ze wschodniej Ukrainy. Podejmowane przez separatystów działania mogą sugerować, że Władimir Putin planuje prowokację, która da mu podstawę do użycia sił zbrojnych.

Sytuację obserwuje m.in. prezydent Andrzej Duda, który od początku zapewnia o wsparciu Polski dla niepodległej Ukrainy. Jak się okazuje prezydent RP będzie dziś rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. – Prezydent Duda będzie rozmawiał z panem prezydentem Bidenem oraz z innymi przywódcami krajów Zachodu – poinformował Paweł Szrot w rozmowie z RMF FM.

Szef gabinetu prezydenta podkreśla, że Duda docenia również działania podejmowane przez instytucje unijne. – Prezydent Duda bardzo docenia ostatnie działania KE i UE, dotyczącej zapewniania Europie bezpieczeństwa energetycznego, tylko też przypominam, że wszystkie kraje też osobno powinny działać na rzecz tego bezpieczeństwa energetycznego – poinformował Szrot.

Szef gabinetu Andrzeja Dudy nie chciał jednak udzielać oficjalnej wypowiedzi ws. dzisiejszych wybuchów w Doniecku. – Z oceną czy to jest prowokacja, moim zdaniem nie trzeba czekać, gdyż eskalacja tej sytuacji to jest ostatnia rzecz, którą by zakładała Republika Ukraińska. Ze wszystkich deklaracji płynących do pana prezydenta Andrzeja Dudy od przedstawicieli władz ukraińskich wynika, bardzo jasno i czytelnie, że Ukraina będzie próbowała unikać jakichkolwiek działań prowokacyjnych – podkreślił.