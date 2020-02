Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził wyrok dla Steve’a V. Mężczyzna odpowiadał za gwałt i śmiertelne pobicie dziecka swojej partnerki. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną w Polsce. Wyrokiem zaniepokojony jest prezydent Andrzej Duda. – Argumentacja jest zdumiewająca – podkreślił.

W środę Sąd Apelacyjny w Łodzi zajął się sprawą Steve’a V., który został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za gwałt i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 3-letniego Nikosia, synka swojej partnerki. Skład orzekający złagodził wyrok do 15 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie zobowiązano Steve’a V. do zapłaty 100 tys. złotych zadośćuczynienia dla matki dziecka.

Z argumentacji przewodniczącego składu sędziego Krzysztofa Eichstaedta wynika, że kara 25 lat więzienia była rażąco niewspółmiernie surowa. Sędzia podkreślił, że czyn 28-letniego mężczyzny zasługuje na najwyższe potępienie, „ale można sobie wyobrazić przestępstwo popełnione w sposób o wiele bardziej brutalnych„. Zdaniem sędziego to właśnie dla tych bardziej brutalnych przestępstw zastrzeżone są kary szczególne.

. @TeleexpressTVP | Sąd Apelacyjny w Łodzi obniżył z 25 do 15 lat więzienia karę dla skazanego pedofila bandyty. Na ten skandaliczny wyrok, kasację przygotowuje Prokuratura Generalna. Więcej o sprawie w dzisiejszym programie #KASTA o 21.30 w TVP INFO. pic.twitter.com/CnEeVS3Xpr

Z materiałów śledczych wynikało, że dziecko miało rozległe obrażenia, w tym wewnętrzne. Jednak na podstawie zgromadzonych dowodów sąd ustalił, że doszło do jednego uderzenia dziecka. Był to jeden z argumentów, aby przyjąć kwalifikację czynu jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a nie zabójstwo.

Wyrok łódzkiego sądu wywołał falę komentarzy w mediach. Zbulwersowany nim jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk zapowiada złożenie kasacji do Sądu Najwyższego w tej sprawie. – Zachowania sędziów odbiegają od elementarnej wrażliwości, społecznego poczucia, ogromnej większości Polaków – powiedział na antenie radiowej Jedynki.

Sąd złagodził wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla Steve’a V. oskarżonego o zgwałcenie i śmiertelne pobicie 3-latka. @ZiobroPL: to skandaliczne, do SN wpłynie kasacja. 🔻📽️



Więcej: https://t.co/8yoKuLggW7 pic.twitter.com/Ii8xpbvwKD