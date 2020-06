Biały Dom potwierdził, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Informację w tej sprawie przekazała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

W ostatnim czasie media informowały, że wkrótce może dojść do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Wirtualna Polska informowała nieoficjalnie, że rozmowy mają dotyczyć między innymi kwestii relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. Dodatkowo podczas rozmów mają zostać poruszone kwestie inwestycji USA w infrastrukturę Trójmorza oraz kwestie energetyczne.

Teraz Polska Agencja Prasowa poinformowała na Twitterze, że do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa ma dojść jeszcze przed wyborami prezydenckimi. „Biały Dom potwierdza: prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem 24 czerwca” – czytamy.

Biały Dom potwierdza: prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem 24 czerwca. — PAP (@PAPinformacje) June 17, 2020

Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła, że prezydent Andrzej Duda ma polecieć do Stanów Zjednoczonych dzień przed spotkaniem, we wtorek 23 czerwca. Do Polski ma wrócić 25 czerwca – tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.

Źr.: Twitter/PAP, WP