Andrzej Duda podczas niedawnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim miał mocno rozgniewać prezesa PiS. „Super Express”, powołując się na osobę z otoczenia Kaczyńskiego, informuje, że kierownictwo partii rządzącej rozważa nawet wycofanie poparcia dla obecnie urzędującego prezydenta.

We wtorek Andrzej Duda spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim w budynku Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak informuje „SE”, spotkanie trwało zaledwie 11 minut i dotyczyło przede wszystkim 2 mld zł, jakie mają trafić do TVP z tytułu rekompensaty za utracony abonament. Podczas spotkania miało dojść do awantury.

Jak informuje dziennik, Kaczyński mówił, iż oczekuje podpisu prezydenta pod projektem ustawy. Choć nie było na ten temat żadnej dyskusji, Duda oświadczył, że zawetuje ustawę. Wtedy prezes PiS wyszedł. „Delikatnie mówiąc prezes wyszedł z tego spotkania bardzo zły. Traci cierpliwość.” – mówi informator „SE” z otoczenia Kaczyńskiego.

„Rozważane są różne scenariusze. Łącznie z tym, że zostanie wycofane poparcie dla Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.” – dodał zaskakująco informator dziennika. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale gdyby do tego doszło, Duda najprawdopodobniej musiałby rywalizować z kolejnym rywalem w wyborach, tym razem wystawionym przez PiS.

Kilka dni temu media informowały, że prezydent Duda postawił warunki władzom PiS. Miał uzależnić złożenie podpisu pod projektem ustawy od zmiany na stanowisku prezesa TVP. Obecnie jest nim Jacek Kurski.

Źr. se.pl