Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut – mówił Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej. O słowa lidera PO zapytany został prezydent Andrzej Duda. Zanim odpowiedział, nie potrafił powstrzymać śmiechu.

Przypomnijmy, że w sobotę w Radomiu odbyła się Konwencja Przyszłości. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wystąpienie, które wygłosił Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej postawił na ostry przekaz, punktując – jego zdaniem – błędną politykę obozu rządzącego.

W pewnym momencie zdobył się na zaskakującą refleksję skierowaną do osób wierzących. – Ludzie, jeśli ktoś wierzy w Boga i czuje się chrześcijaninem, to może głosować na partię, która ma Mejzę, Kurskiego, w ogóle o czym my rozmawiamy? – zastanawiał się. – Czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść? Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut – dodał.

Powyższy wątek pojawił się w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Piotr Witwicki zapytał prezydenta Andrzeja Dudę o słowa lidera PO z konwencji. Reakcja głowy państwa była zaskakująca.

W pierwszej chwili Duda zaczął się śmiać. Prezydent nie potrafił się opanować przez kilkanaście sekund. Dopiero po tym zdecydował się na komentarz. – Panie redaktorze, no comments. To jest żenujące po prostu – stwierdził.

Prezydent został zapytany także o krytykę Tuska pod adresem prezesa NBP. – Opozycja oczywiście ma swoje prawa do krytyki, ale wszystko w granicach prawa i obowiązujących nas norm – stwierdził.

– Nigdy nie miałem takiej myśli, że pan prezes Glapiński nie powinien pozostawać na kolejną kadencję – wręcz przeciwnie – podkreślił.