Donald Tusk rusza z ofensywą przedwyborczą. – Czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść? Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut – apelował w Radomiu na Konwencji Przyszłości.

Donald Tusk był główną gwiazdą sobotniej Konwencji Przyszłości, która odbyła się w Radomiu. Na miejscu czekało na niego blisko 6 tys. działaczy Platformy Obywatelskiej. Jeszcze więcej osób śledziło relację za pośrednictwem mediów.

Tusk podczas swojego wystąpienia postanowił poruszyć wątki drażliwe dla obecnej władzy. Jednym z tematów okazała się religia i relacje na linii Kościół-Państwo w Polsce.

– Ludzie, jeśli ktoś wierzy w Boga i czuje się chrześcijaninem, to może głosować na partię, która ma Mejzę, Kurskiego, w ogóle o czym my rozmawiamy? Czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść? Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut – stwierdził podczas konwencji.

W tym kontekście przywołał konkretne nazwiska. – Ta ekipa, która przecież nie ma zielonego pojęcia, bardzo przepraszam że będę brutalny. Czy panowie Kaczyński, Rydzyk, Jędraszewski, co oni wiedzą na miłość Boga o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie, seksie, łóżku? Co jest? A chcą urządzać… – zauważył.

Co więcej, Tusk postanowił poruszyć również inny wątek światopoglądowy. Lider PO nawiązał do głośnej zmiany dotyczącej aborcji, którą przeprowadził obóz rządzący.

– Jeśli macie dzieci, wnuki, wiecie co? Tak się zwracam do ojców i dziadków. Jeśli macie tak jak ja córkę, wnuczkę, to nie możecie na miłość Boga głosować na PiS. Oni naprawdę zgotowali piekło kobietom i oni zgotują piekło waszym córkom i wnuczkom – zaapelował.