Andrzej Duda spotkał się w Chinach z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem. Bartosz Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wrzucił do sieci nagranie zarejestrowanie podczas spotkania głów państw.

Chińskie media podają, że Andrzej Duda spotkał się z Xi Jinpingiem. „Przywódcy obu krajów dyskutowali m.in. o sprawach związanych z handlem i inwestycjami. Prezydent Polski zapowiadał wcześniej, że ma także nadzieję podczas spotkania przedstawić przywódcy Chin polski punkt widzenia w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji” – podaje serwis Onet.pl powołujący się na chińskie dzienniki.

Ponadto, politycy rozmawiali również o m.in. sprawach związanych z handlem, inwestycjami, transportem i logistyką. Wielu ekspertów podkreślało, że wizyta Dudy w Pekinie, który udał się tam na inaugurację zimowych Igrzysk Olimpijskich, w obliczu potencjalnej inwazji Rosji na Ukrainę jest niezwykle istotna.

Nie wszyscy jednak uważają, iż wizyta Dudy w Chinach była owocna i przyniosła oczekiwany efekt. Głos w tej sprawie zabrał m.in. dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz Wieliński, który opublikował na swoim profilu fragment nagrania z chińskich mediów. Widać na nim moment wznoszenia toastu przez Xi Jinpinga oraz m.in. Andrzeja Dudę. Wyraził również dość krytyczną opinię.

„Andrzej Duda poleciał do Chin by rzekomo przedstawić zachodni punkt widzenia na sprawę Ukrainy. Osiągnął tyle, że Chiny razem z Rosją potępiły NATO i opowiedziały się przeciwko rozszerzaniu Sojuszu. Większe sukcesy Duda osiągną jako maskotka przewodniczącego Xi” – napisał Wieliński na Twitterze. Nawiązał w ten sposób do wspólnego oświadczenia Chin i Rosji, których przywódcy sprzeciwili się „rozszerzeniu NATO”.