Andrzej Duda rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent rozmawiał się z dziennikarzami przed oficjalnym spotkaniem z Donaldem Trumpem. Ujawnił, czego ma dotyczyć rozmowa.

„Przystępujemy do tej twardej polityki, a mianowicie spotkania z prezydentem Trumpem.” – mówił Duda. „Będziemy omawiali wszystkie tematy, które były sygnalizowane przez stronę amerykańską: współpracę militarną, gospodarczą i sprawy trójmorza. Poruszymy również tematy bezpieczeństwa energetycznego, także cyberbezpieczeństwa” – dodał.

„A co dla mnie bardzo ważne, będziemy rozmawiali o szczepionce przeciwko koronawirusowi i współpracy naszych państw w tym zakresie” – podkreślił Duda. Prezydent dodał, że ma nadzieję, iż polscy lekarze wezmą udział w pracach badawczych nad szczepionką.

„Ta nasza inicjatywa, by polscy wojskowi lekarze odwiedzili USA i wsparli służby medyczne w walce z koronawirusem, zostało bardzo dobrze przyjęte przez prezydenta Trumpa” – mówił Duda. Dodał, że „otwarcie na współpracę Donalda Trumpa na wspólną walkę z koronawirusem jest jeszcze większe”.

Prezydent @AndrzejDuda: Będziemy mówić o współpracy militarnej, współpracy gospodarczej – także w regionie Trójmorze, którą prezydent Trump jest bardzo żywotnie zainteresowany(…) będziemy rozmawiać o współpracy energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym #DudaTrump pic.twitter.com/cweOlFNU8W — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 24, 2020

„Zgodziliśmy się z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, że obecność wojsk amerykańskich w Europie, w państwach NATO, zwiększa bezpieczeństwo tych krajów. Nie było między nami różnicy zdań co do tego, by oddziały amerykańskie nadal były obecne w Europie” – powiedział Duda. Dopytywany przez dziennikarzy zaznaczył, że nigdy nie rozmawiał z Trumpem o broni jądrowej.

Źr. onet.pl