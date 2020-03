Andrzej Duda na antenie Radia Maryja komentował m.in. dyskusję wokół 2 mld zł rekompensaty, które media publiczne mają otrzymać w ramach rekompensaty za abonament. Prezydent ocenił, że podnoszony w tej sprawie argument dotyczący onkologii to „demagogia”. Podkreślił jednak, że nie zawsze zgadza się z własnym obozem politycznym.

Podczas debaty nad przekazaniem 2 mld zł na media publiczne w ramach rekompensaty za utracony abonament, opozycja podniosła argument onkologii. Posłowie opozycyjni zaproponowali, aby te pieniądze przekazać na leczenie osób chorych na nowotwory. „Argument z onkologią to demagogia.” – ocenił prezydent Duda. „To argument nieuczciwy. Nie oddaje on sprawiedliwości wydatkom na onkologię, które znacznie wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat.” – powiedział.

Prezydent zwrócił uwagę, że w 2015 r. wydatki państwa na onkologię wynosiły ok 7 mld zł, a w tym roku wydano na walkę z nowotworami już 11 mld zł. „To wzrost o 4 miliardy i jest to o wiele więcej niż te 2 miliardy. To wsparcie dla onkologii będzie dalej realizowane.” – powiedział Duda w „Rozmowach niedokończonych” na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Duda: „Czasem trzeba zatrzymać działanie własnego obozu”

Prezydent przypomniał też o wdrażanej „strategii onkologicznej”, która zakłada walkę z problemem chorób nowotworowych już na etapie kształcenia szkolnego. Jak dodał Andrzej Duda, „chorych na nowotwory w najbliższych 10 latach może przybyć o około 28 procent”.

Duda nie chciał jednak jednoznacznie zadeklarować, czy podpisze ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych. Sugerował jednak, że „postawić się towarzyszom z dawanej partii”. „W momencie, kiedy uważałem, że w ustawie były złe rozwiązania, to sprzeciwiłem się wobec dwóch ustaw sądowych. Czasem trzeba zatrzymać działanie własnego obozu”- powiedział prezydent. Ustawowy termin na podpisanie ustawy mija w piątek o północy.

Zapis pełnej rozmowy dostępny TUTAJ.

Źr. radiomaryja.pl